Boca venció a Banfield y se metió en la fase de grupos de la Libertadores

Hoy 01:52 -

Boca Juniors (50 puntos) definió el pleito ante Banfield (28), al que superó por 2-0, en uno de los adelantos de la fecha 24 de la Superliga de fútbol de Primera División.

El equipo xeneize dirigido por Gustavo Alfaro hilvanó su sexta victoria consecutiva en el torneo, a partir de la contundencia que mostró en los metros finales, espacio en el que se resuelven los partidos. Los cordobeses Ramón Ábila (Pt. 18m.), en clara posición adelantada, y Cristian Pavón (St. 12m.) marcaron los tantos de un elenco de la Ribera que se consolidó en la tercera posición (ya no lo podrá alcanzar River) y jugará la fase de grupos en la próxima Copa Libertadores.

El partido

El conjunto local, que el martes próximo jugará en Curitiba ante Atlético Paranaense por el máximo certamen continental, se puso en ventaja en la primera aproximación concreta que tuvo hacia la valla del joven Facundo Cambeses. Una habilitación de Zárate para Pavón y el centro- remate del ex Talleres de Córdoba halló en posición adelantada al goleador Ábila.

El árbitro asistente Ezequiel Brailovsky no advirtió la ilegitimidad de la maniobra y el ex atacante de Huracán empujó al gol, sin oposición. En el primer tramo del encuentro, el equipo conducido por Hernán Crespo, que mostró la curiosidad de alistarse con 11 jugadores surgidos de la cantera banfileña, había exhibido una saludable vocación ofensiva, aunque le faltó profundidad y precisión en el área adversaria, en donde el guardavallas Esteban Andrada no pasó casi sobresaltos. Entonces, Boca sacó provecho del primer desprendimiento ofensivo y facturó en la jugada ya descripta.

A partir de allí, los dirigidos por Alfaro empezaron a manejar el ritmo, a pesar de que le faltó serenidad para volver a marcar. De hecho, en esos 45 minutos iniciales, el conjunto ganador tuvo otras dos oportunidades (incluido un disparo de Mauro Zárate que despejó el arquero), en las que no pudo aumentar las cifras. Complemento En el segundo período, Banfield tuvo la chance del empate en un tiro libre de Jesús Dátolo (3m.). Pero desde esa jugada hasta la media hora, Boca se hizo dominador de las acciones con un Pavón determinante (volvió ayer tras un desgarro), bien acompañado por Tévez.

A los 12 minutos, el equipo de la Ribera ensanchó la cuenta y sentenció el pleito, con una definición precisa de Pavón, que puso el 2-0. Hasta el cierre, con los ingresos de Benedetto, Reynoso y Villa, el DT Alfaro no sólo consideró necesaria la rotación para el partido de Copa de la semana entrante sino también que buscó ampliar la pizarra con “frescura” desde el banco de los suplentes. Pese a la adversidad, Banfield siguió insistiendo en procura del descuento (Nicolás Silva estrelló un remate en el palo izquierdo), aunque la “nafta” no le dio como para revertir el resultado y abrazarse a una hazaña. Sin apelar a la quinta o sexta marcha, Boca sigue ganando y se ilusiona: se consolida como equipo y el DT Alfaro arribó anoche a una singular racha que le permitió conseguir 26 de los 33 puntos que disputó en la Superliga local. Una marca que ni siquiera Carlos Bianchi pudo alcanzar.