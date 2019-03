Alfaro: “En el primer tiempo nos costó mucho”

Hoy 01:55 -

Gustavo Alfaro analizó ayer el partido que Boca Juniors le ganó a Banfield, un rival al que le “costó mucho” superar, sobre todo “en el primer tiempo”. “Era un partido complejo, le tenía mala espina. Siempre cuestan los partidos después de la Fecha Fifa, se te disgregan los jugadores. Tuvimos ocho jugadores que no pudieron estar con nosotros.

Con la complejidad de saber cómo juega Banfield, si no teníamos la capacidad de salir rápido de la presión vertical se nos iba a complicar el partido. En el primer tiempo nos costó mucho”, destacó el entrenador en conferencia de prensa.

Si bien en la etapa inicial Boca tuvo “varios contragolpes para aumentar la diferencia, siempre fue un partido incómodo”, porque “Banfield siguió empujando hasta el final”. Además, destacó la buena actuación de Cristian Pavón, quien asistió y convirtió tras haber superado una lesión. “Venía en rendimientos que no podía encontrar su verdadero nivel.

Le pasó lo de la lesión, le tocó volver, dio la asistencia en el primer gol, convirtió, se mostró muy incisivo, recuperando la confianza, en buena forma y fue un aporte importante. Me deja tranquilo saber que tenemos ahí a dos jugadores como él y como Villa”, elogió a la figura del partido. Además, el Boca de Alfaro superó anoche el récord del de Carlos Bianchi en 2003, que hasta ahora tenía el mejor arranque. “Ojalá algún día pueda llegar a formar un equipo con la identidad de los equipos que él formaba.

Las estadísticas son números. Carlos es un ídolo, lo admiro profundamente. Ojalá tenga la chance de ganar el cincuenta por ciento de las cosas que ganó Carlos acá, en Boca”, le restó importancia el actual conductor del conjunto de la ribera. Por otra parte, Emmanuel Mas destacó que “cuando no se puede jugar, hay que meter”. “Cuando no se puede jugar, hay que meter. Ellos son un gran equipo que está trabajando muy bien, con un buen cuerpo técnico. Había que buscar la manera de ir para adelante, y si no se podía, meter”, indicó tras el partido, en una entrevista con Fox Sports.