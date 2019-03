Hoy 02:03 -

El astro Lionel Messi habló ayer por primera vez con un medio de prensa argentino tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y confesó que aún quiere “ganar algo” con el seleccionado y que “seguirá intentándolo”, ratificando de esa forma su decisión de jugar la Copa América de Brasil. “No necesito vender humo diciendo que amo a la Selección a cada rato. Quiero ganar algo con la Selección y voy a seguir intentándolo, a pesar de que muchos me dicen que no vaya más”, puntualizó el rosarino en una reportaje que le concedió a Radio Club Octubre (FM 94,7).

En la larga charla, que duró aproximadamente una hora, el crack del Barcelona no le escapó a ningún tema ligado a su vida profesional e incluso privada, dejando respuestas con un valioso contenido para ser tomadas en cuenta. Sobre las críticas que recibe en Argentina, confesó: “La familia sufre mucho. Yo estoy en Barcelona y no leo los diarios ni veo TV, pero tengo hermanos y primos en la Argentina que sufren por las mentiras que se dicen y después a la gente le quedan esas cosas y compra.

Después yo soy el hijo de puta y mi viejo maneja la AFA y otras mentiras”. “A mí no me obliga nadie a ir. Si hasta mi hijo de seis años me pregunta ‘Papi. ¿Por qué vas a jugar con Argentina?’ y le digo que la gente me quiere, que me piden fotos, autógrafos y me tiene cariño. Yo tengo que pasar por todo eso. Pero no me importa, quiero estar allí, no me hace falta decir a cada rato que amo a la Selección, lo demuestro de otra manera”, agregó. “La Pulga” salió al cruce sobre los rumores que decían que no jugó el último partido de la selección por asistir al bautismo de las hijas de Fábregas. “Mirá si voy a dejar de jugar un partido con Argentina por un bautismo!!!.

Es una boludez tremenda. Duele y molesta que nos critiquen porque somos un grupo que no vendemos humo diciendo a cada rato que amamos a la Selección. Lo demostramos de otra manera y el que quiera creer otra cosa que la crea”, disparó. El Mundial En otro tramo de la charla, se refirió a la frustración de no haber ganado un mundial: “Es lo máximo ser campeón del mundo, estuvimos ahí. No se paga con nada, tengo la oportunidad de estar con jugadores que fueron campeones y me dicen que es algo único.

Tuve la suerte de ganar todo con Barcelona, pero no poder ganar nada con la Selección es duro”. “Quedaron muchos en el camino. Pero hay que seguir intentándolo, viene la Copa América de Brasil, nos dan más chances. Dios sabe por qué hace las cosas, quizá no era el momento en que se me tenía que dar y llegará o no. Dios sabe por qué tiene que ser así”. Consultado por Scaloni, actual DT “albiceleste”, respondió: “Yo no opino sobre el entrenador porque después dirían que elijo los técnicos. No tengo nada que ver, si tiene que ser Scaloni o el que sea el entrenador, no decido sobre técnicos ni entrenadores o jugadores”.