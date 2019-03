Catalina García: “Me gustan los cantantes que expresan una historia”

31/03/2019 -

Monsieur Periné grabó, en su nuevo disco, con Julieta Venegas (México) “Veneno” y con Vicentico (Los Fabulosos Cadillacs) “La Tregua”. Catalina García destacó: “Crecí escuchando trova latinoamericana gracias a mi madre, especialmente a Mercedes Sosa. Me he conectado con cantantes como Buika, Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Andrea Echeverri, Totó la Momposina, Chavita Grande, Mayra Andrade. Me gustan los cantantes que expresan una historia y que no solo son perfeccionistas en su interpretación”.

En tanto, Santiago Prieto sostuvo: “Las colaboraciones enriquecieron la experiencia de composición de la banda, pero también permitieron una manera más completa de expresarnos.