Peter Lanzani se desafía

Después de las películas “El Clan”, “Los últimos” y “El Ángel”, y “Un gallo para Esculapio” en la TV, Peter Lanzani vuelve al cine con “4x4”, debut en solitario de Mariano Cohn, que pone en la mira el delito y la inseguridad, a partir de un marginal encerrado en una camioneta, historia que se estrenará el 4 de abril.

“Es un personaje que me resultó muy desafiante”, dijo a Télam acerca de Ciro, un joven con la camiseta rosa de Boca 2013 que se mete en una 4x4, sin imaginar que quedará encerrado, aislado por completo del exterior y con un solo interlocutor -el dueño-, al que solo escucha, a la distancia.

¿Lo viste a Collin Farrell en “La última llamada”, encerrado en una cabina telefónica?

Sirvieron como referencia por el tema del encierro de la película, pero las circunstancias de los personajes son diferentes.

Implica un desafío frente a la impiedad de la cámara...

Básicamente estás actuando solo, pero es capcioso porque tienes la ayuda del director y de un equipo que te acompaña, que va generando una atmósfera.

En la camioneta solo tenés como compañero físico a... un grillo.

No tengo ni otro actor ni actriz con los que puedas ir conectando los ojos, o recibir un pie. Ahí estaba el desafío, tratar de no perder el foco del espectador, que de alguna manera se sienta identificado con vos, llevándolo por todo lo que le van pasando al personaje.

Cuando hiciste “Equus” en el teatro había que enfrentar al público a tres metros de la platea y en la película a tres centímetros de la cámara, que a fin de cuentas es el público.

Estamos hablando de personajes duros e intensos, difíciles de hacer en circunstancias duras. “Equus” tenía un sufrimiento un poco más emocional y loco. En el caso de Ciro lo primero que captás de él es lo que le va sucediendo física y emocionalmente, que entra a aparecer una vez que el personaje físicamente está completamente crackeado, no se puede mover, y ahí entra a largar toda la peste que tenía adentro.

Un personaje igualmente complejo...

Es un personaje que me resultó muy desafiante, pero lo tenía a Mariano (Cohn) y un guión que es maravilloso, que tiene muy claro lo que quiere contar. Uno se va mimetizando con el entorno y lo que va sucediendo, pero el ABC de la película está en lo que va pasando y cómo física y psicológicamente el personaje va construyendo su arco de recibir una noticia, de actuar el dolor, de no tomar y no comer, que es algo que se fue viendo mucho en los ensayos con Mariano y tuvimos que resolver en el momento.