La crisis cambió la forma de festejar las bodas y los cumpleaños de 15 de los santiagueños

La situación de crisis económica, llevó a que los festejos de casamiento y de cumpleaños de 15, sufrieran varios cambios en estos últimos meses, según confirmaron desde servicios de catering, salones de eventos, negocios de indumentaria, de alquiler de vajillas y de trajes, entre otros.

Uno de los primeros rubros en sentir el impacto fue el del alquiler de mobiliarios y vajillas para fiestas. Pablo Mazarelli, propietario de Gente Feliz, indicó: “Nuestro trabajo ha empeorado muchísimo. Se nos ha reducido en 70% fácil respecto del año pasado. Pero no es solo nuestro caso sino varias empresas del sector están también muy complicadas”.

Agregó como un rasgo distintivo de este año que “la gente ya no festeja como en otros años. Estamos haciendo unos 2 eventos por mes cuando hasta el año pasado teníamos por lo menos 10 por mes”. Puntualizó: “Ya no hay fiestas de 120 ó 150 personas, ahora se ha reducido todo. Los invitados son como máximo 50 ó 60 personas. Se alquilan menos salones, es todo más sencillo y más familiar, incluso se está dejando de contratar los servicios de comida y se prepara todo en la casa, ahora a lo sumo se contrata un asador porque se busca economizar al máximo”.

El contexto muestra también problemas a futuro porque no hay pedidos de presupuesto ni reservas para los meses venideros como en otros años. “Antes, tenía pedidos de reserva para esta época y hasta diciembre y enero del año venidero pero ahora no tengo nada más que un evento para abril y todos los negocios, los contratos, se cierran con una o dos semanas de anticipación,pero no hay fiestas grandes”.

“Sí, se ha reducido la cantidad de fiestas pero también el número de invitados que van a las fiestas. Es una reducción en general. Con esta crisis,nosotros trabajamos medianamente bien pero no es el nivel de antes”, indicó Graciela Ferreyra, del salón Las Torres. Destacó: “Ahora es como que la crisis se ha acentuado, creo que hay una conjunción de factores. Antes el promedio de invitados era de 150 a 180 personas, ahora es de 100”.

Bebidas

Por su parte, Lucas, de la distribuidora Santiago Bebidas, indicó: “Lo que se dice eventos grandes ya no quedan. Se ha bajado la cantidad de bebidas que se consumen y también la calidad. Hasta mitad de año casi no tenemos eventos, pero ya nadie se anima a hacer grandes fiestas”.

Añadió: “Hoy una fiesta para 100 personas, un servicio intermedio de bebidas sin extremos de calidad y cantidad, suman más de $15 mil. Nosotros este fin de semana hemos tenido un cumpleaños de 15 pero muy escueto el expendio. Para un casamiento, hay que pensar quizá arriba de los $60 mil para unas 100 personas”.