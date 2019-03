En sucesivos robos, esquilmaron a media docena de comerciantes en casi $ 500.000

31/03/2019 -

Al menos media docena de comerciantes habrían sido víctimas de sugestivos robos en Monte Quemado, departamento Copo, con un botín global superior a los $ 500.000.

Ello se desprende de una investigación que impulsa el fiscal Santiago Bridoux y por la cual la semana pasada se realizó una reunión en la Fiscalía.

Pese al hermetismo, se supo que los damnificados residen en los barrios Belgrano, Centro y San Cayetano, entre otros.

Según fuentes policiales, las víctimas fueron despojadas (una, en 2018) de dinero y bienes de alto valor económico.

¿Marcados?

Esa particularidad es la que interesa al fiscal, quien intuye que no se trata de golpes al voleo, sino objetivos marcados. Por ende, ya se habrían requerido informes sobre los movimientos económicos de los damnificados.

En la práctica, se indagaría en las operaciones, deudas, proveedores, etc. Aunque no suelta prenda, Bridoux no creería que los impulsores sean meros “rateritos”, o simples ladrones.

El fiscal tendría la firme certeza de que alguien planificaría, marcaría y después delegaría la ejecución a otros.

Hasta ayer no había detenidos, se supo en Copo.

Apenas una danza de nombres, “salida” del modus operandi, pero sin la fuerza suficiente como para que desemboque en un allanamiento.

Esta semana, la policía apurará el ritmo, ávida de alguna pieza fuerte que ayude a armar el rompecabezas.