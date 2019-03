Preocupación por la cantidad de niños intoxicados que se asisten en el Cepsi

31/03/2019 -

Cientos de niños son asistidos a diario en el Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” por diversas dolencias, muchas de ellas inevitables. Sin embargo, hay de las otras, claramente prevenibles, que tienen que ver con el descuido de los adultos.

La intoxicación de niños se volvió casi una constante diaria, que obliga en muchas situaciones a dejar de lado otros casos menos complejos, para asistir de urgencia a quienes por equivocación ingirieron lavandina, detergente, agua ras y otros productos que los padres dejan en botellas de plástico, al alcance de los menores.

“Estamos asistiendo casi a diario a chicos intoxicados con productos líquidos de limpieza que los padres dejan al alcance de ellos. Los niños no entienden, no miden el peligro y abren las botellas para consumir lo que hay en el interior, quizás confundiéndolos con jugos o gaseosas. Estamos ante un grave problema, porque cada vez estamos viendo más casos. No vemos disminución, a pesar de las constantes advertencias que realizamos”, expresaron fuentes confiables del Cepsi.

Preocupante

El personal de salud presume que los casos de intoxicación se incrementaron desde que las familias buscan alternativas económicas a la hora de adquirir productos de limpieza, y optan por comprar todo suelto, colocándolos en botellas de plástico de gaseosas. Esta situación lleva a la confusión a los niños, ya que los encuentran “a mano”, los abren y consumen el contenido.

“Pedimos de todas formas a los padres que tomen conciencia del tema y de la gravedad, y no dejen al alcance de los chicos todos estos productos. Tuvimos que asistir a niños graves por este caso, y genera impotencia porque es un problema fácilmente prevenible”, expresaron.

Casos

La gravedad de los casos varía siempre de acuerdo con la cantidad del producto consumido, al tiempo que pasa entre la ingesta y la asistencia, y lo tóxico que resulte el elemento.

“Por fortuna la mayoría de los casos no son graves y tras un lavaje de estómago y unas horas de internación se revierte el cuadro del menor. Sin embargo nos tocó asistir a niños que estaban complicados, tal vez por el tiempo que pasó hasta que llegó desde la casa hasta el Servicio de Urgencias o porque le dieron de tomar agua. Tuvimos que internarlos e incluso pasarlos a cuidados intensivos o intermedios por esta situación. Por eso insistimos en que los padres presten especial atención en este tema”, advirtieron desde el Cepsi “Eva Perón”.

Finalmente, los profesionales también aconsejaron a los padres o a los mayores que queden a cargo de los chicos, no intentar curaciones caseras frente a un accidente, y que de inmediato se acuda a la consulta médica.