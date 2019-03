Cómo actuar cuando sufrimos violencia verbal

31/03/2019 -

T odos podemos ser víctimas de violencia verbal por parte de gente conocida o desconocida. Aun cuando no seamos conscientes de ello. ¿Qué modalidades suele emplear el maltratador verbal? James Garbarino, autor e investigador estadounidense dedicado al tema del maltrato verbal, se refiere a estas cuatro acciones:

1. Rechazar

2. Aterrorizar

3. Aislar

4. Ignorar.

Para que haya maltrato emocional es preciso que estas cuatro acciones tengan lugar persistentemente y con continuidad. Quien maltrata con sus palabras suele escoger cada cosa que dice con cuidado. Y no solo las palabras sino además el tono, la actitud corporal y la mirada. Todo eso no deja lugar a dudas de que ha habido una agresión. Por ejemplo, puede preguntar: “¿Por qué llegas tarde?”. Esta es una pregunta que no deja lugar a duda ni al cuestionamiento sino que está afirmando que estás llegando tarde.

¿Qué hace entonces el maltratador para que la psicopateada se perpetúe?

- Te perdona.

- Te comprende.

- Te escucha.

- Te corrige.

- Te hace llorar.

- Te hace pensar.

- Quiere que seas su amigo.

¿Cómo deberíamos actuar frente al maltrato verbal, en especial, cuando este es encubierto? En primer lugar, ser capaces de reconocerlo nos permite escoger qué compañía tendremos, es decir, quién estará cerca de nosotros y quién no. Frente a este tipo de violencia, es fundamental ser asertivo: firme para defender los derechos propios y respetar los derechos de los demás.

La razón para ello es que el maltratador posee un gran sentido de superioridad, se cree mejor que los demás, actitud que en realidad esconde una baja autoestima. Lo ideal es mantenerse lejos de esta persona, algo que no siempre resulta sencillo. Algunos no son afectados, por ejemplo, por la burla de un desconocido; mientras que otros son profundamente afectados por la crítica de un familiar, un amigo o un superior.

A veces, en determinadas situaciones, nos cuesta ser asertivos; o lo somos un día y al día siguiente, no. Lo importante es aprender a ser capaces de convertir una emoción negativa (que todos experimentamos) en crecimiento. El enojo que podemos sentir cuando alguien nos agrede es, en el fondo, una emoción de protección pero es necesario administrar correctamente esa energía para no terminar contraatacando a la persona que nos maltrata.

Lo ideal es poner el enojo en palabras. Aquel que nos golpea con sus dichos sabe que ha logrado su cometido observando nuestra reacción. Cuando somos maltratados, tenemos las opciones de callarnos, soportar y llorar (reacción pasiva); o enojarnos, explotar y maltratar también (reacción activa). Ambas reacciones le entregan el poder al maltratador que se siente en control y triunfador.

Necesitamos saber que tratar de ganarle al maltratador es perder nuestro tiempo. La mejor respuesta ante el maltrato es, sin lugar a dudas, escoger la clase de pensamientos elevados que nos conduzcan a disfrutar de relaciones sanas y a mantenernos lejos de los violentos verbales.