Andrea Dovizioso aseguró que el objetivo en la Argentina es el podio

31/03/2019 -

El piloto italiano Andrea Dovizioso se quedó ayer con un tercer puesto muy meritorio en la clasificación del MotoGP. Al finalizar la prueba, el hombre de Ducati aseguró: “Estoy muy contento con lo que pasó estos dos primeros días, confirmamos que tenemos buena velocidad. Fuimos rápidos, quizás no como Marc, pero bien para el ritmo que buscamos aquí. Maverick anduvo muy bien, pero nosotros estuvimos muy cerca. Estoy contento de largar en la primera fila, algo que, si bien estaba dentro de los objetivos, no lo esperaba”.

A su vez, “Dovi” reconoció: “Es algo que no me esperaba, pero he tenido un buen ritmo de carrera, quizás no como el nivel de Márquez, pero no estamos tan lejos, si bien como sucede casi siempre en Argentina habrá que estar pendiente de las condiciones de carrera, que van a afectar a todo el mundo”.

“Comenzar desde la primera línea era nuestro objetivo”, recordó el líder del Mundial.

En lo que a la carrera argentina se refiere, Andrea Dovizioso no dudó al aseverar que el objetivo “es el podio”. “Durante la carrera ya veremos qué podemos conseguir, pero de momento el objetivo es el podio”, señaló. Andrea Dovizioso destacó que el día “no empezó demasiado bien”, al recordar la caída sin consecuencias que sufrió, pero que hizo “trabajar un poco más de la cuenta a los mecánicos, aunque la primera fila se podría decir que es una compensación al esfuerzo”. “En Argentina es importante salir desde la primera fila por las condiciones que habrá, pero sobre todo satisfecho de la velocidad de la moto y las sensaciones comparado con el año pasado”, reconoció. “El año pasado sólo podíamos defendernos y este año podemos atacar”.