Dietrich: “A todos los que lean EL LIBERAL, les recomiendo que vengan a Las Termas”

31/03/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En su cuarta visita a Las Termas de Río Hondo, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se mostró muy contento y feliz por el crecimiento como destino turístico que tiene Las Termas, generado por la presencia del MotoGP que convocó miles de fanáticos y seguidores de todo el mundo.

“El MotoGP es un éxito rotundo, observo que hay mucho más extranjeros que el año pasado, la variable del peso más barato para los extranjeros ayuda e incentiva en un lugar que ya está instalado como un destino para todos los motoqueros que invadieron Río Hondo con motos de distintas características, con gente con pasión por las motos que llegan a ver este espectáculo, uno de los mejores del mundo”, expresó.

Conectividad aérea

Más adelante hizo hincapié en el aumento de las frecuencias áreas y el mejoramiento de la conectividad, hechos que ayudan a posicionar a destinos como Las Termas, pero que también mejoran el traslado de los argentinos por todo el país. “Tenemos que destacar que el presidente Mauricio Macri puso al turismo como un eje estratégico del desarrollo de la Argentina, nunca desde que Macri asumió la presidencia, el turismo tuvo un rol tan preponderante”, subrayó.

Dietrich sostuvo que otras gestiones ponían solamente el foco “en otras actividades desconociendo que el turismo es un gran generador de empleo, de divisas y de economías regionales en el interior del país. Más allá de lo que genera como atracción la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos tesoros ocultos en toda la Argentina como este espectacular lugar con aguas termales que son mágicas hasta lugares como Humahuaca en Jujuy, las Cataratas del Iguazú, Salta, Mendoza, Catamarca, La Rioja, la Patagonia”.

“En todo en territorio tenemos algo que nunca fue desarrollado porque no había una mirada estratégica, no había un compromiso del gobierno nacional, redujimos el IVA para los extranjeros de los hoteles, pero principalmente en la Argentina no había conectividad aérea que la contracara es lo que hoy está creciendo con la cantidad de pasajeros que vuelan”, reflejó. Puntualizó que Santiago Estero “es una provincia que tiene uno de los grandes impactos junto con Corrientes son las dos ciudades que más han crecido en cantidad de pasajeros. La cantidad del primer bimestre del 2019 en comparación con la del 2015 creció casi cuatro veces cuando en ese tiempo estaba todo prohibido en la Argentina en conectividad aérea y también comprar dólares. Hay gente que antes no volaba. Santiago tuvo la pasajera de mayor edad en el mundo que voló por primera vez con 107 años, Nemecia Tévez quien dijo: “Siempre creí que los aviones eran para ricos y famosos del cine y la televisión”, eso es impactante y tremendo.

En otro tramo de la nota, el ministro manifestó: “Las Termas de Río Hondo hay que entenderla como un complejo en el cual tenemos un radio de cientos de kilómetros tres aeropuertos Santiago, Las Termas y Tucumán, los tres han crecido muchísimo”. Resaltó que los vuelos low cost en Santiago del Estero y Las Termas, “ayudarán mas al desarrollo y en este eje estamos trabajando codo a codo con el Gobierno provincial con el gobernador (Gerardo) Zamora, con Ricardo Sosa (subsecretario de Turismo) y en ese compromiso está el gran apoyo económico que hace el Gobierno nacional para que pueda producirse un evento de estas características”, dijo sobre el aporte para la concreción del MotoGP en Las Termas.

Por último, comentó que estuvo en el Termas de Río Hondo Golf Club, obra que destacó como atractivo turístico. “Hoy tuve la suerte de hacer unos tiritos, la cancha es impresionante. Estuve en Tucumán el viernes y varios tucumanos me comentaron que vienen seguido a jugar a Río Hondo y eso genera un movimiento turístico y económico para el destino y que cuenta con un club house que es muy lindo para pasar un lindo momento”.

Y concluyó: “A todos los que lean EL LIBERAL, les recomiendo que vengan a Las Termas, porque hay programas para la señora, los hijos, los hombres, los más grandes, los más jóvenes, los que juegan al golf, los que le gustan los autos, el Museo del Automóvil es espectacular. Las Termas es un muy lindo destino y es importante porque tenemos que ir creando nuevos destinos en la Argentina para las distintas posiciones económicas de las personas y que existan muchas alternativas para que esta actividad siga creciendo como lo viene haciendo”.