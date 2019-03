“No hay ‘plan b’, el candidato será Mauricio Macri, es el líder de nuestro espacio”, ratificó el ministro

31/03/2019 -

La pobreza y las dificultades del país para sortear sus problemas económicos también fueron temas abordados por el ministro, quien destacó que el gobierno eligió producir reformas profundas en vez de apelar a “soluciones mágicas”. Por lo tanto, le pidió a la gente que tenga “esperanza”.

“La pobreza es algo que nos duele mucho, es una situación que arrastramos de muchos años y es una consecuencia de no haber encarado los problemas a fondo de nuestro país”, dijo el funcionario.

Y subrayó que “una de las razones fue la falta de desarrollo del interior del país”. En ese sentido, comentó que en diálogo con el gobernador Gerardo Zamora, le transmitió que “va a tener un cambio profundísimo en el desarrollo de la provincia, las inversiones que estamos haciendo en el tren Belgrano Cargas. Porque muchas de estas economías regionales no se desarrollaron, por no desarrollar el turismo, por no desarrollar la infraestructura para trasladar la mercadería a costos que puedan ser absorbidos por los productos”.

“Esto hizo que expulse de sus lugares de origen a la gente del interior y vayan en muchos casos al Conurbano bonaerense, es una decadencia que lleva 80 o 90 años”, completó.

Rescató que el tren del Belgrano Cargas está creciendo cuatro veces la mercadería transportada desde el 2015, donde el Gobierno nacional está invirtiendo miles de millones de dólares. Señaló que estas obras también beneficiarán a la producción de Santiago del Estero. “Son ejemplos de las cosas que tenemos que hacer para cambiar de fondo los problemas de la Argentina y así resolver el problema de la pobreza que se viene arrastrando desde hace décadas”, añadió. En cuanto al panorama económico crítico, sostuvo que “hay que tener esperanza porque el gobierno ha encarado reformas muy profundas que no se hicieron en la Argentina, que no son mágicas, entonces no hay que esperar resultados de un día para el otro”.

Sin atajos

Dietrich señaló que los problemas económicos y las crisis son recurrentes en el país, pero que el gobierno de Cambiemos eligió “no tomar un atajo, no ir a cepos o defaults que han producido un daño enorme en la confianza del mundo hacia la Argentina”.

“Lo que sí tenemos es que manteniendo las reglas claras y no haciendo locuras, vamos a tener este año una cosecha récord, la mayor de la historia y ya se empieza ver el movimiento en los puertos de Rosario, en las rutas con los camiones y los camioneros que paran a comer en las estaciones de servicio, vemos el movimiento en el turismo”, indicó. Y en ese marco, puso de relieve que “este fin de semana hay una explosión en Las Termas, y el dueño del restaurante la Casa de Rubén, dice que no se puede quejar porque el turismo viene creciendo en La Termas y este año vienen extranjeros y gastan una fortuna”.

“Plan b”

Consultado sobre si Cambiemos analiza la candidatura presidencial de María Eugenia Vidal para tener mayores posibilidades electorales, Dietrich fue categórico: “No hay plan b, ya lo dijimos, el candidato será Mauricio Macri, es el líder de nuestro espacio, es una persona con las mayores capacidades, con los conocimientos y la experiencia, ya lleva tres años y pico siendo Presidente, con convicción y sensibilidad, y con honestidad para seguir liderando esta transformación de la Argentina que no tenemos ninguna duda, que si seguimos haciendo las cosas bien, la gente dirá en el futuro, valió la pena el esfuerzo”.