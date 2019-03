Nuevo aumento de combustibles, un golpe mortal a transportistas

31/03/2019 -

Ante una nueva suba de los precios de los combustibles a nivel nacional, el empresariado local del transporte público de pasajeros trazó un panorama caótico y advirtió sobre la inviabilidad de seguir prestando los servicios urbanos en la ciudad de Santiago del Estero, achacando toda la responsabilidad a las medidas económicas de la gestión del presidente Mauricio Macri, por su decisión de quitar los subsidios al sector.

“La situación es crítica”, reflejaron y se debe a que “Buenos Aires (por el gobierno nacional) nos está apretando. Ellos son los responsables de todo lo que estamos viviendo aquí”, enfatizó. “Esto está cada vez peor. Los hechos están a la vista.

El aumento de los combustibles depende exclusivamente de un resorte estatal nacional. La gestión ha liberado los precios a las distribuidoras, porque la única forma que tiene el Gobierno nacional de recaudar en forma directa es a través de los impuestos a los combustibles. Entonces la voracidad del Estado nacional es tan grande que ya no disimulan, porque de alguna forma tienen que recaudar”.

“Esto es un efecto catarata y nosotros somos el último eslabón de la cadena o el último escalón. Tenemos una tarifa regulada y precios totalmente liberados: hoy nos acostamos con un dólar, mañana nos levantamos con otro, y ya nos aumentaron los costos. Cubiertas no nos pueden entregar porque no saben cuánto va a costar el dólar mañana. Los repuesteros nos reciben cheque a 30 días con el valor dólar de hoy, con un cheque a 60 días, dólar a $47; con uno a 90 días, dólar a $49”, reflejaron con pesimismo.

“Lo que está pasando es inaudito. Nunca hemos vivido un año tan nefasto como el 2018 y como el que se avecina este 2019. De la noche a la mañana la Nación les quita el subsidio a las provincias, eso sí, guardándose para Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, reprocharon.

En cuanto al corte de boleto, es decir, la cantidad de usuarios del servicio que efectivamente viajan, señaló “desde marzo del año pasado a marzo 2019, bajó el 30%”.

“Achicamos los costos de manera increíble. Estamos tratando de mantener las fuentes de trabajo, pero si no tenemos herramientas, que son que alguien se haga cargo por lo menos del combustible, o que nos ayuden con el sueldo, esto se torna inviable. ¿Por qué Buenos Ares opera de esta forma: les cobran $11.50 el combustible y (Nación) les dan plata para compensación tarifaria. Nosotros no. Porque no saben qué hacer para recaudar la plata para cumplir con el FMI, arreglos que nosotros ni sabemos los alcances. ¿Hasta dónde llegó el Gobierno nacional con esto? Hasta quitarnos la motivación para trabajar”, agregaron con malestar.

Uno de los empresarios graficó la situación por la que atraviesan con un ejemplo: “El viernes conseguimos que nos fíen 50 litros de gasoil de los 100 que necesitan cada colectivo para trabajar, el resultado es que ayer no salieron a la calle 20 coches”, incluso anticipó que mañana lunes “se va a trabajar con horarios reducidos”, porque no tienen combustible.