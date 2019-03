“Con un mejor pilotaje he podido ir más rápido”

31/03/2019 -

Si hay un piloto que aspira a revertir su presente, ése el español Jorge Lorenzo, el compañero de equipo de Marc Márquez.

“Yo sabía que la posición del viernes no reflejaba el potencial que podíamos tener aquí, con un día más de experiencia, una puesta a punto diferente y mejor pilotaje he podido ir más rápido claramente. El problema es que con más temperatura en la Q2 hicimos algunas modificaciones en la moto y no tenía muy buen feeling en dos o tres curvas y perdía mucho tiempo. No pude igualar el tiempo de la mañana y acabé el 11º, aunque al final fue el 12º porque me quitaron una vuelta por pisar fuera de la pista”, explicó el de Honda.