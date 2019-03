Ignacio Fernández destacó el rendimiento que mostró el equipo

31/03/2019 -

El mediocampista de River Plate Ignacio Fernández, autor de los dos tantos con los que su equipo derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba, destacó anoche el “buen partido” que hizo el “Millonario” ante el elenco cordobés para quedar muy cerca de cristalizar la clasificación a la Copa Libertadores de América 2020.

“Hicimos un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo lo pudimos manejar y nos llevamos los tres puntos”, dijo el ex volante de Gimnasia y Esgrima La Plata, por la señal de TNT Sports.

Sobre su segundo gol en el encuentro, en el que hizo rápido un tiro libre y sorprendió al arquero Guido Herrera, Fernández comentó: “En una jugada antes le dije a Silvio (el árbitro Trucco) que me deje jugar rápido, después me quedó el tiro libre, vi el arquero adelantado y me salió donde yo quería”.

En cuanto al duelo del miércoles contra Inter de Poto Alegro, por Copa Libertadores, el volante señaló: “Vamos a llegar bien, ahora nos concentramos y vamos a estar bien para hacer un buen partido”.

Armani

El arquero de River Plate Franco Armani expresó anoche que calcula que “no es grave” la molestia muscular que sintió durante el partido ante Talleres, de cara al duelo del miércoles frente a Inter de Porto Alegre, por Copa Libertadores de América.

“Sentí una molestia, se me endureció en el posterior en una jugada del segundo tiempo. Calculo que no es grave”, comento el guardavalla por la señal de TNT Sports.

Sobre el partido en Córdoba, Armani dijo: “Vinimos a buscar el triunfo para sellar la clasificación, se logró, que era lo más importante. Ahora, queda recuperarse y pensar en el miércoles, que es un partido importante para nosotros”.