El piloto español Jaume Masià ganó una final electrizante en Moto3

Hoy 13:46 - En una carrera que tuvo una definición vibrante, el español celebró por primera vez en el Mundial de Motociclismo. El representante argentino, Gabriel Rodrigo, lideró la competencia hasta dos curvas antes del final, pero un toque lo relegó al sexto puesto.

With tears in his eyes, @jaume_masia lifts the winner's trophy for the first time!#ArgentinaGP pic.twitter.com/6tWWkAmjqS