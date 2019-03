VIDEO | Hizo la pole y perdió la carrera antes de que empiece

Hoy 13:46 -

El español Xavi Vierge, protagonizó uno de los hechos más curiosos de la tarde. Tras haber obtenido la pole position en las pruebas clasificatorias, se quedó afuera de la competencia antes del inicio de la carrera.

¿Qué le pasó? En la vuelta previa a la largada se detuvo el motor de su Kalex y no pudo volver a encenderla.

Mirá el video.

DISASTER!!!



The pole man @XaviVierge bike has stopped and he can't get it restarted!#ArgentinaGP pic.twitter.com/hMEdyhaugD