Marc Márquez sumó su primer triunfo en lo que va del año y el tercero en la historia del autódromo de Las Termas de Río Hondo. “Después de lo que pasó el año pasado quería ganar la carrera así”, expresó.

“Hemos puesto el modo crucero, pocos días durante un año tienes esta sensación con la moto, desde el viernes me encontré bien, en carrera he salido y estaba muy bien sobre la moto, hay que aprovecharlo porque carreras así no tendremos muchas durante la temporada”, manifestó el campeón.

Y agregó: “La pista estaba un pelín más lenta, pero había algo más en la entrada a curva, que es donde hay más riesgo, aunque donde más se gana, al final gestioné las gomas para no tener problemas en las últimas vueltas”.

Márquez confesó que cuando pasó la meta sabía que Andrea Dovizioso y Valentino Rossi luchaban por el segundo puesto y que “prefería que Valentino fuera segundo por la general”.

Por último, cerró: “Una de las cosas que me ha enseñado la vida es no hacerme expectativas, vamos a Austin con muy buenos recuerdos, pero a trabajar desde el primer día”.