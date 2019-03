VIDEO | Una mujer le dio una paliza a un joven que quiso abusar de ella

Hoy 19:01 -

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se puede ver cómo una mujer mayor golpea a un individuo que la acosó sexualmente mientras viajaba en el Metro de la Ciudad de México.

En las imágenes se puede ver al agresor, con los pantalones rotos, mientras la mujer lo golpea e insulta. “Yo no he hecho nada, señora, se lo juro que yo no he hecho nada”, expresó el individuo.

Los pasajeros y la mujer entregaron al acosador ante las autoridades policiales una vez que el tren se detuvo y según lo manifestado por la víctima, decidió denunciarlo porque “aprovechó la multitud de usuarios para restregarle en repetidas ocasiones sus genitales”.