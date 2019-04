“Cuti”: “La versión del Cigala de ‘Dejame que me vaya’ es única”

01/04/2019 - “La versión que hizo Diego El Cigala de ‘Dejame que me vaya’ es única. Me encanta como la ha grabado. A mí me sorprendió cuando me dijeron que la había grabado él. Me llenó de satisfacción, de orgullo. Significó mucho que haya grabado ‘Dejame que me vaya’ una voz tan identificatoria con el flamenco, español, gitano”.



Es Saúl Belindo “Cuti” Carabajal quien se expresa, ante EL LIBERAL, emocionado y agradecido con Diego Ramón Jiménez Salazar, “El Cigala”, cantaor de flamenco español de etnia gitana quien, hace cuatro años, incluyó en uno de sus discos “Dejame que me vaya”, chacarera que el compositor santiagueño grabó hace más de veinticinco años con el cantautor y compositor salteño Roberto Ternán.



Fue en su placa “Romance de la Luna Tucumana” donde la gran voz del flamenco contemporáneo reinventa clásicos del tango y del folclore, imprimiéndole un sello distintivo a esas composiciones.



Ahora, “Cuti” compartió en sus redes sociales una foto junto con “El Cigala” destacando la vigencia de “esta chacarera que no es difícil, es muy simple y entradora. Entonces, la gente la toma y se siente identificada. Pero, la de Diego ‘El Cigala’ es una versión única”, le dijo “Cuti” a EL LIBERAL.



“Muchas veces uno no dimensiona la proyección que tiene su obra. Y yo estoy muy agradecido a Diego, con quien conversamos en Mar del Plata, por la elección que hizo de esta chacarera (“Dejame que me vaya”) que él escuchó con la voz de Mercedes Sosa y quedó prendado”, enfatizó Carabajal.



¿Cómo llegó “Dejame que me vaya” a manos de Diego? Él, en oportunidad de presentar su disco, lo explicó con detalles.



“Cuando charlamos en Mar del Plata me contó que le gustó mucho la letra y el ritmo. Él, al grabarla, decidió, al final, le subió un tono para darle mayor emotividad. Uno no sabe hasta dónde pueden llegar las canciones. Uno hace la canción y se va expandiendo sola. En los registros que tengo de Sadaic, en la liquidación por derecho de autor, figuran temas que fueron interpretados por cantantes de los Países Bajos, Alemania, Francia, Japón, EE.UU., España y Uruguay”, dijo.



“Cuando terminé Cigala&Tango me quedé con ganas de más. A la vez, en mis viajes a la Argentina fui profundizando en el repertorio de Mercedes Sosa, me hice fanático. Y a través de ella me llegó “Balderrama” y conocí la chacarera “Dejame que me vaya”, “Canción de las simples cosas” o el “Romance de la luna tucumana”, de Atahualpa Yupanqui y Pedro Aznar”, indicó el “Cigala” en aquel momento.