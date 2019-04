Desde Bunbury hasta Los Gofiones grabaron chacareras

01/04/2019 - Los cantores santiagueños son los preferidos por sus colegas extranjeros a la hora de armar un repertorio, particularmente los españoles. Las composiciones de nuestros comprovincianos cobran vuelo y llegan a límites inimaginables hasta para ellos mismos.



Así como hace un tiempo Enrique Bunbury incluyó en uno de sus álbumes “Chacarera de un triste”, de Los Hermanos Simón, ahora fue Diego Ramón Jiménez Salazar, mejor conocido como “El Cigala”, cantante flamenco, que ha elegido a Saúl “Cuti” Carabajal para interpretarle “Dejame que me vaya”, emblemática chacarera (en este caso la autoría compartida con el salteño Roberto Ternán).



“Me siento orgulloso que otros grandes artistas también grabaron ‘Dejame que me vaya’, como el caso de Mercedes Sosa, Marilina Ross y Julia Zenko. La verdad que me sorprende esa chacarera que cada vez la cantan más y tiene vigencia. Hace más de 25 años que la hicimos con Roberto Ternán y no para de ser grabada en todas partes del mundo. Anoche estuvimos en el quinto festival del asador, en Nogoli, un pueblo cercano a Potrero Los Funes (San Luis), y la han cantado tres veces”, remarcó “Cuti”.



Además, siempre desde España, el grupo Los Gofiones tambien grabaron “Dejame que me vaya” y “Gato de la oración”.