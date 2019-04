FÚNEBRES | 1 de abril de 2019

01/04/2019 -

Fallecimientos

- Lucita Argañaraz (La Banda)

- Manuel de Reyes Navarro

- Carlos Alberto Costas

- Julio Argentino Cabanez (Loreto)

- Rosa Margarita Sayago

- Fernando Gutiérrez (La Banda)

- Oscar Mateo Pérez

- Susana Tiburcia Villafañe

Sepelios Participaciones

BELTRÁN, RITA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19|. El Movimiento de Profesionales y Docentes en Acción del Frente Cívico, participa el fallecimiento de nuestra querida Rita. Elevan plegarias al Altísimo por su tan querida memoria.

BELTRÁN, RITA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19|. Claudia Marcela Loza y Claudia Andrea Borras, coordinadoras del movimiento de profesionales y docentes en Acción del Frente Cívico, participan con profundo dolor el fallecimiento de Rita. Elevan plegarias al Altísimo por su tan querida memoria.

CHANFERONI, EFRAÍN FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19|. Silvina, Ines, Friky, Mateo, Stella, Adriana, Mica y Magalí, acompañan a sus hijos Fredy y Mariano en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su esposa Nieva María Dolores, hijos Gladis, Carlitos, Judith, Gabriel, Claudia, Ivan, Nicolas, Junior y Santiago h. pol. Perla y Oscar, nieta pol. Graciela, bisnietos. Jonás, Manuel y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 11hs. (ingresando) en el cementerio Parque de la Paz . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, LA PLATA 162. TEL. 4219787.

COSTAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus nietos Walter Díaz Costas, Griselda Fernández y sus bisnietos Jonás y Manuel participan con profundo dolor su partida. Te recordaremos con mucho cariño ¡Papilo! Ruegan una oración en su memoria.

COSTAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Gracias Papilo por todo lo que nos dejaste. ¡Descansa en paz! Mirta Cruz y sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación para la familia Costas.

COSTAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Oscar Santillán, Natalia Fernández y sus hijos Nicolás y José Enrique participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Nicolás Fernández participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega por una pronta resignación para la familia Costas y en especial para Iván y Nicolás Juárez Costas.

GALLARDO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19 en Cancún, México|. Lucy Kobylanski abraza a su amiga Silvia, a Ezequiel, Pilar y Lis y al nieto Agustín. Eleva oraciones por la aceptación esperanzadora y la paz de su alma.

GALLARDO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19 en Cancún, México|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Félix Lezana, Reyna Rebullida y sus hijos: Rodrigo y Gonzalo despiden con profundo pesar al querido Punco, con quien compartieron momentos inolvidables. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su esposa Guardo María Mercedes, sus Hijos Ramón, Agustín, Nilda, Ysabel, Mabel, Liliana, Elizabet, Cira. H. Pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. COB. UNIÓN FERROVIARIO. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, La Plata 162. Tel. 4219787.

NAVARRO, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. "Yo soy la luz divina, el que cree en mí aunque muera vvirá eternamente". Sus hijos Mabel y Pedro, sus nietos Gimena, Ricardo, Pablo, Yessica y Rodrigo, bisnietos Vale, Benja, Juan Cruz, Rodrigo, Victorio y Balti participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO, MANUEL DE REYES (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. "Yo soy el camino libre, soy la vida y la verdad". Su hija Nilda Isabel, sus nietos Marisel, Guillermo, Ramiro, Cecilia, Romina y Héctor y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, ALBERTO DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/19|. César Suárez, Gladys Tenreyro, sus hijos Claudia y Daniel, participan con gran dolor el fallecimiento de su muy estimado consuegro. Ruegan al Señor de Paz a su alma y fortaleza espiritual a su familia para afrontar con cristiana resignacion este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PÉREZ, OSCAR MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su cónyuge Blanca Carabajal, sus hijos Gabi, Lorena, Cecilia, Luca, Chochi, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Rubén Seiler y flia., Mario Seiler y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. "Cristo lo llamó para recibirlo en su morada de luz y paz". Félix Lezana, Reyna Rebullida y sus hijos: Rodrigo y Gonzalo acompañan afectuosamente a sus hijos Fernando y Mariela por la pérdida de su padre.

SAMHAN, NAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Que la Virgen de las Mercedes de quien fuiste una gran creyente te cubra con su manto sagrado. Sus amigas y ex colegas de la Escuela Nº 33 Ntra. Sra. de las Mercedes, despiden con gran pesar su partida. Blanca de Alonso y Alicia de Salazar. Rogamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su hermano: Marcelino Antonio Sayago, su hna. pol.: Raquel Juricich, sus sobrinos: Cecilia, Cristian, Adrián y Rocío part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. El Descanso. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TONELLI, EDGAR (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/19|. Sorprendida ante la noticia del fallecimiento de Tití, despido a un hombre de bien, esposo de mi querida e inolvidable amiga Marga y abrazo fuerte en este momento de dolor a Gabriela, Alejandra, Marita y Andrés, elevando oraciones por su eterno descanso. Luisa Romero de Cornelli.

ULLA DE PEREIRO, ISABEL VICTORIA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Félix Lezana, Reyna Rebullida y sus hijos: Rodrigo y Gonzalo acompañan con cariño a su hermana Beatriz y a sus hijos ante la irreparable pérdida.

VILLAFAÑE, SUSANA TIBURCIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus hijos Mónica, Susana, Bety, Antonia, Teresa, José, Domingo, Noemí, Ramona, nieto y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15. Casa de duelo c/59 Nº 4998 Ejército Argentino. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

NIETO MARADONA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Mi princesa hace cuatro meses que ya no estás con nosotros. Te amamos, te extrañamos nuestra dulce y cariñosa muñeca, mi bebé. Te ame, te amo y te amaré por siempre, me duele el alma. Te llevaste con vos mi corazón, ahora sos nuestro angelito. ¡Hay mi cielo, que dolor! Perdimos nuestra alegría y nuestras ganas de vivir. Estarás siempre en nuestros corazones, nuestra bebé querida. Descansa en paz mi amor. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su madre Giani, su abu Claudia, sus tíos Matías y Mercedes y su prima Valentina.

SILVA, MILAGROS ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly hija de mi vida hoy estarías cumpliendo tus 19 años el Cielo está de fiesta no tengo dudas... Yo aquí esperando volver a verte mi corazón, soñando con que puedas volver Milly, todos estos años aprendí a vivir con el dolor de no tenerte, me siento como el primer día que te perdí... Felíz Cumpleaños mi Amor. Te amo más que a mi vida. Milly querida. Tu mamá Valeria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, LUCITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus hijos Olga, Roberto, Rubén, Pamela, Ester, Luis, Liliana, Marta, H. Pol, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, LA PLATA 162. TEL. 4219787.

JIMÉNEZ, LUIS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus padres Luis Gustavo Jimenez, su madre Marta Isabel Veliz, hnos. y demás familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 16 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

PÉCORA, ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. "Fuimos afortunados de tener un ángel que llenó de amor nuestra familia. Que Dios te recompense con el descanso eterno". Su hermano Vicente Pécora, sus sobrinos Lurdes y Vicente, sus sobrinos pol. Gabriela y Marcelo, sobrinos nietos Sarinella, Marcelito, José, Agustín y Morena participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉCORA, ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Nélida Mercedes Marucci y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PÉCORA, ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Dr. Néstor Noriega, María Cecilia Meossi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Sarina y flia. elevando oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus hijos Héctor, Dardo, Carmen, Fernando, hijos políticos, nietos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Norte a las 11. Casa de duelo S.V. Clodomira. SERV. CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

BURGOS, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/19|. Dany, que tu fortaleza de vida nos enseñe el camino a seguir. Tu presencia, permanece en cada instante de nuestras vidas. Te amamos. Su esposa, hijos, hermanos y sobrinos agradecen al cuerpo médico, técnicos y enfermeros de centro de Diálisis Alsina, al Servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio Jozami, vecinos, amigos, los "Changos del Barrio" y a todas aquellas personas que nos acompañaron en tan duro trance. Invitamos al cumplirse nueve días al paso del reino Celestial, al responso que se oficiará en el cementerio La Misericordia, la Banda, hoy a las 17 hs. Se ruega oraciones en su memoria.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CABANEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su esposa Mansilla Claudia Beatriz, hijos Alexandro, Daiana, Jesy, Maximiliano, nietos Martina, María y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Rey (Loreto). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, LA PLATA 162. TEL. 4219787.

CANCELÓ DE PICCO, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Sus vecinos Nena Ledesma de Senki, su esposa Raúl Senki, sus Fabrizzio y Gimmena Senki, su nieto Germán Emmanuel Bazán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FARÍAS DE PEREYRA, RAMONA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus hijos del corazón Nena Ledesma de Senki y su esposo Raúl Senki, sus hijos Fabrzzio y Mariana Cabrera, Teresa y Kito Cabrera, Gimmena Senki, su nieto Germán Emmanuel Bazán, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en Cementerio San Agustin. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FARÍAS DE PEREYRA, RAMONA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su nieto Fabrzzio Raúl Senki su nieta política Mariana Cabrera, y flia Kito y Tere Cabrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FARÍAS DE PEREYRA, RAMONA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Bruno Senki y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.