El italiano se mostró contento con su victoria

01/04/2019 - Lorenzo Baldasarri se quedó con un triunfo notable en el Gran Premio de la Argentina. El italiano venía de ganar en Qatar y repitió en suelo argentino. Así, demostró que será uno de los candidatos al título en Moto2.



Tras el final, “Balda” dialogó con la prensa y confesó que disfrutó mucho la definición de la carrera del Gran Premio de la República Argentina.



“Me voy contento porque confirmamos un buen inicio de temporada aquí en el circuito de la Argentina. Me sentí muy bien en la final y pude conseguir el sobrepaso que me permitió ganar la carrera. Cuidamos la moto y al final me quedé con este triunfo que disfruto mucho. Disfruté esta carrera acá en la Argentina”, aseguró el piloto italiano, tras su muy buena victoria en Las Termas de Río Hondo.



En el cierre, destacó el apoyo de los fanáticos que colmaron las tribunas en todos los sectores del autódromo. “Correr aquí es muy bueno, porque el público te alienta en cada paso. Además el trato que tienen siempre es muy cordial en esta hermosa ciudad. Espero volver al año y repetir este éxito”, dijo.