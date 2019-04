Jaume Masiá: “Nadie se imagina lo que cuesta llegar aquí”

01/04/2019 - El piloto español Jaume Masiá cosechó ayer una victoria notable en Las Termas de Río Hondo y, al final de la competencia, seguía sin poder creerlo. “Todo lo que viví este fin de semana es increíble. No lo creo aún. Ni siquiera lo soñé. En el Mundial todo va muy rápido. No se puede dar una mínima ventaja. Es satisfactorio ganar así”, aseguró el piloto español.



“La verdad que fue una victoria impresionante. Fue una carrera muy peleada y difícil. Aquí no se regala nada y creo que es muy merecida la victoria por todo el equipo y por lo que hice arriba. Me tocó pelear adelante con Rodrigo, que está muy fuerte y buscó de todas formas ganar aquí, en su país”, confesó Masiá.