Rodrigo, conforme con su tabajo, pero triste por no ganar

- Gabriel Rodrigo estuvo a metros de conseguir la victoria ayer en Moto3. El piloto español nacionalizado argentino tuvo un toque en la última curva que lo privó del triunfo y del podio.



“Pude hacerles disfrutar de una buena carrera en casa. Estoy contento. Fui agresivo, pude pilotar bien y llevar el ritmo. Pero me decepciona un poco haber perdido el podio que ya estaba en nuestras manos. Pero así son las carreras”, declaró Gabriel Rodrigo.



Sin riesgos



Enseguida, Gabriel Rodrigo comentó que se siente más en forma en esta temporada.



“Ahora estoy más en forma físicamente y de pilotaje. Hago lo que quiero sin tomar riesgos y eso da confianza. Eso es lo importante. Dimos un paso adelante tras la lesión de Qatar. Debemos enfocarnos en sumar puntos y ver hasta dónde nos da para pelear el



título”, agregó Rodrigo. Rodrigo agregó entusiasmado: “Estoy feliz y orgulloso de haber dado pelea hasta el final y por haber vuelto a correr en Argentina. Desde este momento ya estoy esperando regresar aquí el año que viene para correr como local”, cerró el piloto.



Satisfecho



Sobre el desarrollo de la competencia en general, Rodrigo quedó más que satisfecho por lo que hizo ante el público argentino.



“Más allá del lamentable incidente que tuve en el cierre de la competencia, lo importante es haber tenido un ritmo de competencia de primer nivel en la carrera. Esto me deja conforme y me da la tranquilidad a mí y a todo el equipo de que estamos por el buen camino en esta nueva temporara de la categoría que recién comienza”, comentó.