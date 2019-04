García Dols cayó y no debutó

01/04/2019 - Al igual que el sábado, ayer el comienzo de la jornada del Mundial de Motociclismo en Las Termas de Río Hondo se abrió con un susto importante.



Sucedió alrededor de las 9.50, cuando se realizaba el warm up de Moto3.



El español Sergio García Dols perdió el control de su moto y no pudo evitar chocar a Jaume Masiá, quien el sábado hizo la pole position en la categoría.



Ambos se fueron al suelo e impactaron con el pavimento. Por suerte, los dos parecían recuperarse rápido y regresaron a boxes caminando. Recibieron atención médica en el circuito y sus motos sufrieron importantes daños.



García Dols fue atendido por los médicos, quienes determinaron que debía ser examinado en un centro asistencial.



Los estudios arrojaron que el español sufrió un traumatismo encefalocraneano y de esta manera, se quedó sin poder debutar en el Mundial de Motociclismo.



Cabe recordar que el español no pudo hacer su debut en la primera fecha en Qatar, debido a que tenía 15 años.



Días atrás, García Dols cumplió sus 16 años que es la edad mínima que le permite a un piloto estar en la parrilla mundialista.



“Tras pasar el control médico debido a la caída en el warm up, nuestro piloto Sergio García Dols ha sido trasladado al Hospital de Santiago del Estero para un control preventivo y ha sido declarado no apto para la carrera del #ArgentinaGP”, emitió en un comunicado ayer el Monlau Repsol.



Mala suerte



De esta manera, la mala suerte viene acompañando al joven corredor español Sergio García Dols de tan sólo 16 años, piloto del Estrella Galicia.



Lamentablemente, al parecer su ansiedad de poder estar en la pista por primer vez en el Mundial de Moto3 girando, le jugó una mala pasada.



El nuevo pupilo de Alzamora se ha caído en el warm up, lo que lo terminó por dejar fuera de lo que iba a ser su primera competencia de la presente temporada, su debut claro, en el escenario de Las Termas de Río Hondo.



El piloto se ha caído en la curva 11, tras pisar el pasto n plena aceleración, y con él se ha ido al suelo con mejor suerte Jaume Masiá, que ha impactado con su KTM en la Honda de su compañero de parrilla.



El protocolo es claro con este tipo de golpes en la cabeza, y obliga a un TAC para descartar lesiones importantes.



En el caso de que no hubiese ocurrido nada, o mejor dicho, que el accidente que sufrió García Dols no hubiese dido de consideración para su estudio, el corredor novato iba a salir en la parilla en el puesto Nº 28.



Lament abl ement e , ahora el corredor español, después de recibir el alta del hospital capitalino, deberá tener paciencia ya que deberá reponerse cuanto antes para volver a una pista. Es decir para poder hacer su debut de manera oficial en una carrera del Mundial de Moto3, Sergio García Dols, de no tener inconvenientes con su recuperación, reaparecerá en la carrera del GP de Las Américas dentro de dos semanas, en Texas, Estados Unidos. Sólo falta confirmar si el joven corredor de apenas 16 años llegará a tener el apto médido de la organización para poder competir.