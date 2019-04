Destacan el impacto turístico que genera el MotoGP

01/04/2019 - Con la presencia del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se realizó una conferencia de prensa institucional del Gran Premio de la República Argentina 2019. Además, estuvieron Fernando García Soria, subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de la Nación; Orlando Terranova, CEO de OSD promotor local y Ricardo Sosa, subsecretario de Turismo de la Provincia.



Fernando García Soria destacó que “es un gusto ser parte de este gran premio como es el MotoGP en Las Termas de Río Hondo. Para nosotros, desde la Secretaría de Turismo de la Nación, es muy importante esta vinculación que hay entre turismo y el deporte motor. No está de más destacar lo que vieron estos días, no solamente la gran cantidad de gente, el impacto que generó no solamente a Las Termas de Río Hondo sino a destinos como Tucumán, Santiago del Estero y la oportunidad que tenemos, a través de estos eventos, de ser vidriera”.



En tanto Orlando Terranova expresó: “Es un evento que año a año crece. Estamos muy conformes. A las 9 de la mañana en el corte de la entrada superamos por más de 200 tickets las ventas del año anterior”.



“La gente acompañó al evento -agregó- notamos que vinieron más y después del análisis del domingo, habrá cosas que ajustar, pero estamos muy conformes”.



Guillermo Dietrich



Seguidamente, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, resaltó el desarrollo de Las Termas de Río Hondo: “Tenemos un complejo aeroportuario de tres aeropuertos, Tucumán, Las Termas y Santiago del Estero. Santiago es uno de los aeropuertos que más creció estos últimos años, se está multiplicando por cuatro la cantidad de pasajeros, en el 2019 respecto del 2015”.



“Estamos trabajando codo a codo y viendo oportunidades con el gobernador Zamora para potenciar este destino. Las Termas de Río Hondo es un lugar para conocer, hay actividades para todos, para grandes, para chicos, deportivas, de relax. Por eso estamos sumamente contentos, muy comprometidos con este evento y con el desarrollo del turismo”.



Finalmente, el gobernador Gerardo Zamora le dio la bienvenida a todos. “Estamos muy felices de que miles de fanáticos del motociclismo de todos lados, de todas las regiones de nuestro continente se encuentren hoy”.



Y siguió: “Agradezco la presencia del ministro y del subsecretario y que le trasmitan el saludo al Presidente de la Nación, porque sería imposible realizar un evento de esta naturaleza sin el acompañamiento de la Nación”.



“Estamos muy contentos por la consolidación de estos seis años -remarcó Zamora- y también, una vez más le pido, ministro, que le agradezca al presidente Macri, porque hemos firmado ya el convenio por el año 2020 y 2021. Y quiero invitarlos para el año que viene para el séptimo gran premio consecutivo de la República Argentina en Las Termas de Rio Hondo”.



También en el marco de la conferencia, el gobernador Zamora adelanta que el estadio Único que se construye en esta ciudad, será sede de la Copa América del año que viene.