“Lavagna es el hombre más indicado para un gobierno de unidad nacional”

01/04/2019 - El ex triunviro de la CGT y secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, se mostró a favor de la eventual candidatura a presidente del ex ministro Roberto Lavagna, a quien mencionó como “el hombre más indicado para un gobierno de unidad nacional”.



Aunque admitió que aún el propio Lavagna “no ha definido si es candidato o no” para las elecciones presidenciales, Schmid manifestó su apoyo al ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner como líder de “una tercera alternativa que nos devuelva algún margen de consensos para los problemas que se avecinan en el año electoral y a posterior. Creo que tiene que haber una tercera vía. No creo que de estas dos orillas, que se tironean permanentemente y donde se cultiva el odio, pueda salir algo bueno”, manifestó Schmid a la radio La Once Diez.



Y afirmó: “Hay que intentar transitar por una tercer alternativa que nos devuelva algún margen de consensos para los problemas que se avecinan en el año electoral y a posterior”.