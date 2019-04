“Los márgenes de acción del BCRA para evitar un salto del dólar son acotadas”

01/04/2019 - La consultora Ecolatina que dirige el economista Lorenzo Sigaut Gravigna, afirmó que un salto del dólar complicaría el problema de la deuda pública en 2019, más aún teniendo en cuenta que, “producto del esquema de zonas de no intervención cambiaria (ZNI), los márgenes de acción del Banco Central para evitar un salto de la divisa son acotados”.



“Aunque el acuerdo con el FMI aumentó la disponibilidad de divisas del Sector Público Nacional, limitó su accionar en el mercado cambiario. Por lo tanto, aun con liquidez garantizada, este año podría deteriorarse más el ratio deuda PBI”, remarcó.



Cabe destacar que mientras la divisa se mantenga dentro de la zona de no intervención, la autoridad monetaria no puede intervenir de manera directa en el mercado de cambios, sino a través de subas en la tasa de interés y operaciones en el mercado de futuros. La consultora sostuvo en su informe que si bien el Tesoro Nacional licitará u$s 60 millones del acuerdo con el FMI de manera diaria entre la segunda quincena de abril y fines de noviembre para cubrir sus necesidades presupuestarias, “las subastas serán insuficientes para los días de mayor estrés”. Asimismo, si el tipo de cambio llegara al techo de la ZNI, considerando la aceleración inflacionaria y la profundización de la recesión que conllevaría, ‘el ratio deuda-PBI treparía más de 10 p.p. frente a un escenario de calma cambiaria’.