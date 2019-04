Retiran a unos 500 menores alcoholizados de una fiesta clandestina y crece la preocupación

01/04/2019 - El desalojo de una nueva fiesta clandestina protagonizada por menores de edad, originó que creciera la preocupación por la cantidad de chicos alcoholizados que cada fin de semana son desalojados de este tipo de reuniones.



En este caso, durante la madrugada de ayer, unos 500 menores de edad en estado de ebriedad fueron desalojados de una fiesta que se celebraba en un domicilio particular del barrio Ejército Argentino.



El dueño de casa, una persona mayor, admitió ante los efectivos policiales y los inspectores municipales, que no tenía ningún permiso, porque se trataba del cumpleaños de su hijo.



Si bien negó el ingreso del personal al domicilio, accedió a cesar con la irradiación de música a elevado volumen y a dar por finalizada la reunión, con lo que se procedió al desalojo de la misma.



Sorpresa



“Nuestra sorpresa fue grande cuando comprobamos que eran unos 500 menores de edad los que estaban ahí y todos alcoholizados”, reveló a EL LIBERAL uno de los efectivos policiales que intervino en el procedimiento.



Los inspectores procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente, por lo que el vecino deberá comparecer ante la Justicia de Faltas municipal para responder por su accionar.



“Este problema de las reuniones clandestinas donde los menores se alcoholizan, sigue en aumento, y mientras no se sancionen leyes que penen el accionar de las personas mayores que hay detrás de todo esto, no vamos a poder frenarlas”, sostuvo el licenciado Marcelo Arambuena, titular del Proyecto Padres, que tomó intervención en el operativo del domingo.



“Post UPD”



Marcelo Arambuena mostró su preocupación por este crecimiento, y reveló que “ahora hemos detectado que inventaron una nueva modalidad para las fiestas, que es la ‘post’ último primer día (UPD), con lo que cada vez tienen más motivos”.



“Lamentablemente, demuestran un gran ingenio para encontrar nuevos motivos para estas fiestas en las que está al orden del día el descontrol. Dentro de poco ya vendrán las presentaciones de buzos, las estudiantinas, el fin de cursos y durante todo el año nuestros chicos corren serios riesgos”, consideró Arambuena.



Dijo que desde Proyecto Padres consideran que “si no nos sentamos las organizaciones civiles y oficiales y comenzamos a ponernos de acuerdo en la elaboración de normas legales más eficientes, esto va a ser cada vez peor, vamos a tener más chicos alcoholizados, más ingresos a las drogas, más deserción escolar, todos estos problemas que acarrea el consumo excesivo de alcohol”.



Recordó que desde la organización civil que preside, vienen advirtiendo desde hace muchos años que este fenómeno sigue en aumento, “y si dejamos que eso siga sucediendo, vamos a seguir lamentando las consecuencias que sufren nuestros jóvenes y adolescentes”.



“Un claro testigo es el servicio de urgencias del Hospital Regional, donde se ve que la mayoría de los accidentes están originados por personas que han consumido alcohol en exceso, donde se atienden todos los fines de semana a chicos a punto de sufrir un coma alcohólico”, lamentó.