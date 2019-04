Márquez: “Fui Messi”

01/04/2019 - No le dio chances a nadie. Su triunfo fue de punta a punta. Marc Márquez dio una verdadera exhibición en Las Termas de Río Hondo, por la segunda fecha del Mundial de Motociclismo. Después del triunfo implacable, el catalán fue comparado por la prensa con Lionel Messi, su ídolo. Y Márquez respondió con una ironía.



“Es difícil comparar el fútbol con el motociclismo. En el fútbol sales a jugar en equipo. Con Messi no puedo comparar a nadie. Es extraordinario. Es para mí el mejor de todos, al menos de lo que yo he podido ver. Hay que disfrutarlo más, porque genios como él no salen siempre. Sí, fui Messi?. Fui Messi, ja. Intenté serlo, pero jamás lo lograré, porque aunque sea de otro deporte, el nivel suyo es único. A decir verdad, no me puedo comparar con él. No lo puedo hacer nunca porque es mi gran ídolo”, aseguró.



Con respecto a la carrera, el de Honda aseguró: “Ha sido un día perfecto. Estaba tan concentrado desde la FP1, todo ha funcionado muy bien. Tuve un pequeño revés en la FP4 pero seguimos empujando. Yo sabía que tenía que echar el resto en las 5 primeras vueltas. Iba ganando segundo tras segundo. Fui apretando y apretando. Al final ya tenía un buen ritmo y ya no trataba de apretar sino de gestionar los neumáticos y la moto. He tenido unas sensaciones muy dulces con la moto”, finalizó el líder del Mundial, con cuatro puntos de ventaja sobre Dovizioso”, indicó.



Seguidamente, Márquez habló de la carrera del año pasado en Las Termas, en la que fue duramente criticado por varios de los pilotos, entre ellos, Valentino Rossi. “No es nada de mi estilo. Puedo contar con una mano las carreras que he hecho así. Honestamente no me callo nada y después de lo que pasó el año pasado tenía ganas de hacer una carrera así. Pasó lo que pasó, sabía que tenía velocidad y esta vez quería demostrar esa velocidad y esa precisión”.



Por otra parte, el piloto oriundo de Cervera contó que se tenía mucha fe para la final de hoy (por ayer): “Por la mañana, llegué al box y he dicho: ¿Está organizada la cena de esta noche o no?”. Tenía ganas de ganar. Sabía que lo podía hacer muy bien. Hemos ganado por mucha distancia pero los puntos son los mismos. Así que prudencia y a pensar en la siguiente”.



“Desde el muro veía unas manos que me pedían que me relajase. Sabía que era Alberto (Puig) o Emilio (Alzamora), porque siempre son ellos. Cuando eres ex piloto lo sabes ”, dijo.