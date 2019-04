“Dovi” siente que se cumplió

01/04/2019 - Pese a perder el segundo puesto a manos de Valentino Rossi en la última vuelta, el balance de Andrea Dovizioso en Las Termas de Río Hondo es altamente positivo. Cosechó un podio y así, según sus palabras, cumplió con el objetivo propuesto.



“Se cumplió el objetivo. Antes de arrancar este fin de semana habría firmado un tercer puesto y 16 puntos, podrían haber sido 20, una pena, pero bien, mucho mejor de lo que podríamos esperar. Nuestro objetivo el fin de semana era el podio y lo hemos logrado, y debemos estar contentos porque era un circuito donde sufríamos”, aseguró “Dovi”.



“Sí el objetivo en el último año era éste, intentar subir a los podios en los circuitos que teóricamente no eran buenos para nosotros. Aquí en Argentina lo hemos logrado, y Austin será otra prueba de fuego, porque siempre ha sido una pista difícil para nuestra moto. El objetivo será el mismo, porque sabemos que si Marc tiene un mal día, estará en el podio”, agregó el italiano.



Sobre la diferencia de casi 10 segundos de Márquez en Las Termas, Dovizioso destacó: “La diferencia con Márquez no era importante. Nos ha sacado diez segundos pero podían ser más, pero el año pasado aquí ha sucedido igual. No lo veo especialmente preocupante”.



Sobre el rendimiento de Ducati, expresó. “En estabilidad en general, la frenada también ha sido un poco mejor, también el giro me he sentido con mejor feeling. Más estable en general. Mejor en el principio de carrera, porque acelerábamos más fuerte cuando teníamos más grip”.