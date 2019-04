Jack Miller le apuntó a la experiencia

01/04/2019 - Jack Miller sumó sus primeros 13 puntos en el campeonato, tras haber alcanzado el cuarto puesto en el Gran Premio de la República Argentina.



El piloto australiano, que corre con una Ducati del Pramac Racing, se mostró feliz por haber sido competitivo, pero lamentó no haber podido llegar más arriba.



“Obviamente estoy satisfecho con el resultado que obtuvimos en Argentina, aunque me haya faltado algo de experiencia”, tiró el australiano, que en Qatar no pudo terminar la carrera.



“Peleé mucho con Petrucci y Morbidelli y este duelo me hizo perder el contacto con los corredores de enfrente. En fin, todo está bien porque hoy hemos aprendido mucho. Estamos trabajando muy bien y por eso agradezco al equipo”, agregó Miller, que el sábado había conseguido el quinto mejor tiempo en las pruebas de clasificación.