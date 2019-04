Ariel Garcé dejó la pelota por las motos

01/04/2019 - El ex futbolista Ariel Garcé, cumplió este fin de semana el sueño del pibe. Durante esta segunda fecha del Mundial de Motociclismo, el jugador surgido en River, fue director técnico del Moto2 en Las Termas. En diálogo con EL LIBERAL, Garcé contó de qué se trató esta tarea que le asignaron y se mostró emocionado por haberlo concretado con éxito.



“Siempre venía a ver, me gustan las motos, con mis amigos vamos a andar. En el 2015 vine a ver, vine un par de veces, pero el lugar que ocupo ahora no existe. No hay entrada posible ni plata que lo pague. Al margen de eso, de estar en un lugar privilegiado, tengo un trabajo que hacer: verificar algunas cosas que ya están chequeadas anteriormente, es simplemente supervisar”, destacó.



“Pero después está la experiencia de vivir esto, yo nunca había visto a los pilotos de cerca y ahora estamos al lado, verificamos sus motos, vemos cómo se preparan para la carrera, escuchamos comentarios y estamos en este ambiente. Tenemos restricciones, obvio, no podemos ir a la pista a mirar, pero podemos colaborar con ellos y vivir una nueva experiencia a la solo tiene acceso la prensa y nosotros. Estoy muy contento”, agregó Garcé.



“Arranqué el primer día a verificar todas las motos del MotoGP antes de que larguen el jueves y ahora tuve que acompañar a otro chico a hacer verificaciones en el MotoGP y mi trabajo oficial de las jornadas anteriores fue escanear los neumáticos de las motos de Moto2”, indicó el ex defensor.



“Ahora entiendo el fanatismo de los hinchas cuando yo era jugador, por eso no soy nada cholulo. Todavía no me saqué ninguna foto con los pilotos y no es que no pude, porque mis compañeros tiene como tres fotos ya, pero hay una parte mía adentro que me lleva a no colgarme de ellos. Los entiendo, no me ha pasado mucho pero lo he visto, y no está tan bueno. Ayer Andrea Dovizioso iba caminando y le pedimos una foto, nosotros íbamos atrás y él nunca frenó, buena onda pero medio “dale que me voy”. Uno lo agarró del hombro y él le sacó la mano. Yo me quedé ahí y lo entendí. Uno piensa de afuera que Dovizioso como ganó la primera carrera viene a la segunda contento y tiene la mejor onda, pero él tiene su propio mundo y no sabés si le pasó algo entre carrera y carrera. A mí como jugador me pasaba. Capaz estábamos primeros en el campeonato o avanzando en un Mundial y te molestaba igual porque vos tenés tus problemas, tus cosas, tu rollo, tus creencias”, detalló.



Garcé estuvo presente en la plantilla de la selección argentina que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. “Hoy las motos me apasionan más que el fútbol porque lo conozco mucho menos. Del fútbol conozco las buenas, las malas, las medias, todas. En las moto solo conozco la parte linda, hago lo que me gusta. Pero es cierto que el fútbol fue gran parte de mi vida”, concluyó.