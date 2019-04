Urtubey: “El MotoGP es un espectáculo Nº 1”

01/04/2019 - Amante de las motos, el gobernador Juan Manuel Urtubey no dejó pasar la oportunidad de estar en Las Termas para disfrutar del MotoGP. Conocedor del impacto que tienen estos eventos en materia de turismo, destacó que este tipo de inversiones realizadas por el gobierno santiagueño “son valiosísimas porque generan la visibilidad de un destino y de un lugar”.



“La pasé espectacular, aparte de que me gustan muchos las motos, el MotoGP es un espectáculo número uno, de otro nivel a cualquier cosa que se haga”, expresó en diálogo a solas con EL LIBERAL.



Remarcó que vino varias veces al autódromo y en particular para disfrutar de esta competencia. Desde ese lugar rescató el impacto que genera en la región con el turismo.



“Ustedes han visto lo que genera en términos de masividad de gente que viene de distintos lugares del mundo, no sólo de la región del Norte, o de inclusive de países vecinos cercanos, porque es un espectáculo de escala mundial. Este tipo de inversiones son valiosísimas porque en definitiva lo que generan es la visibilidad de un destino y de un lugar, que es mucho más inclusive que lo que significa en cantidad de público. Es posicionar en este caso a Santiago y a nuestra región en un lugar diferente al tradicional”, puso de relieve.



El mandatario salteño también resaltó la evolución que viene demostrando Las Termas como destino turístico tanto en infraestructura como servicios. “De la región, Las Termas debe ser la ciudad que más ha crecido porque se ha posicionado aparte, nosotros trabajamos mucho en turismo y valoramos lo que se hace, porque eleva en gran medida el nivel del turismo en la región. La apuesta de Las Termas que va en línea con lo que hemos hecho en Salta, es generar condiciones para que se eleve el nivel del turismo que visita nuestras provincias. Significa ir a un turismo que haga mayor inversión, que haga un mayor gasto, y que redunda en beneficios para todos”, destacó.