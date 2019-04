Urtubey: “La gente encontrará en Alternativa Federal la salida a la crisis”

01/04/2019 - El gobernador de Salta y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, se mostró optimista en que este espacio se va consolidando como opción al macrismo y al kirchnerismo.



Es por eso, que reiteró su postura de no incluir a Unidad Ciudadana en el armado de un frente opositor para ganarle al gobierno. También cuestionó a quienes postulan que Roberto Lavagna debe ser el candidato de Alternativa Federal por consenso, al señalar su rechazo al personalismo.



En esos términos se refirió en una entrevista con EL LIBERAL en el Autódromo de Las Termas de Río Hondo donde estuvo para presenciar la final del MotoGP.



Al referirse a su candidatura y el posicionamiento y consolidación de Alternativa Federal como opción al kirchnerismo y el macrismo, subrayó: “Hoy claramente la sociedad argentina lo está visibilizando”.



“Mi percepción -continuó- es que la sociedad argentina ha advertido que esta pretendida polarización que formó esta grieta entre Macri y Cristina lo único que hizo fue hacerle daño a la gente. Me parece entonces que hoy lo que la mayoría sociedad busca, es ver de qué manera se logra un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno para muchos argentinos significa no volver al gobierno anterior. Y el camino -entendemos nosotros- para lograrlo es Alternativa Federal y soy muy optimista que vamos logrando la instalación de nuestro espacio. Nosotros vamos a discutir dentro de las primarias entre los distintos candidatos de Alternativa Federal, pero estoy convencido de que vamos a lograr que el pueblo nos acompañe y encuentre en Alternativa Federal el camino para salir de esta crisis.



Que Alternativa Federal se fortalezca, ¿depende de si Roberto Lavagna decide participar o no de las primarias en este espacio?



Soy optimista de que nuestro sector se va posicionando de una manera competitiva. Y hemos diseñado la construcción de un espacio que no trabaje con una lógica personalista, sino que trabaje desde una mirada diferente en términos de entender que es importante la participación ciudadana que fortalezca la organización en este caso Alternativa Federal. Es verdad que en este contexto es importante que se sumen todos los dirigentes que puedan aportar, pero también hay que tener en cuenta que pareciera más importante que entendamos las necesidades de la gente que en pensar exclusivamente en el ordenamiento de los partidos. O sea, priorizar las cuestiones de la gente, más que priorizar la cuestión estrictamente de la dirigencia, que habitualmente tienes intereses que no son de la ciudad.



-¿Sigue siendo su límite el kirhcnerismo aunque Cristina baje su candidatura para conformar un gran frente opositor?



-Lo que nosotros planteamos es la necesidad de que Alternativa Federal exprese la posibilidad que aquellos argentinos que no quieran votar a Macri y no quieran votar al kirhcnerismo, tengan a quién votar. Porque el macrismo y el kirchnerismo son espacios políticos totalmente afianzados, no son espacios que están en proceso de construcción. Nosotros planteamos cómo construir en nuestro espacio político y cómo ser competitivos electoralmente y eso nos lleva inexorablemente a trabajar en la construcción de esta alternativa para los que quieren algo distinto.