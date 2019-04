Sostuvo que el próximo gobierno deberá “hacerse cargo de la herencia” más que señalar al “culpable”

01/04/2019 - Al realizar un análisis del escenario económico social, tras una semana en la que se conoció que aumentó a 32% la cantidad de pobres en el país, Urtubey se mostró preocupado porque no ve elementos concretos por parte del Gobierno, de que la cuestión vaya a cambiar. Además, sostuvo que el próximo gobierno deberá encargarse de resolver los problemas más que pensar en hablar de la “herencia”, en clara crítica al presidente Mauricio Macri.



“Me preocupa no ver elementos, cuando uno evalúa situaciones y la decisión del Gobierno de profundizar el modelo, de que esto pueda mejorar en el corto plazo”, le confió al periodista de EL LIBERAL al pedírsele un análisis de la actualidad del país en materia económica y social.



Además, cuestionó la actitud del presidente Mauricio Macri, que muestra enojo ante los opositores y las críticas de la prensa. “El pueblo argentino la está pasando muy mal y me parece que nosotros los que tenemos responsabilidades de gobierno -en mi caso es provincial, y el Presidente a nivel nacional donde está la mayor responsabilidad porque aplica el modelo económico- frente a la adversidad que vive el argentino todos los días, el gobernante tiene que mostrar mayor templanza, mayor empatía con lo que está pasando y sintiendo la gente, porque eso es lo que está faltando.



-¿Qué le generaron las palabras de Macri cuando ante la crisis le pide a la gente que “aguante”?



-Como te decía, me parece que hay que entender un poco más a la gente. Si la gente está enojada tiene que ver no con decisiones de tipo político, sino que el que tenía empleo lo perdió o el que tiene empleo no le alcanza para los gastos. El que tiene que comprender es el gobernante más que el pueblo. Está fallando eso.



-¿Este gobierno también deja una “pesada herencia”?



-Quiero apostar a una sociedad en donde pongamos más prioridad en las cosas que realmente tengamos que resolver que en ver de quién es la culpa. En el momento en que uno se hace cargo del gobierno tiene que hacerse cargo de la herencia y de la gestión. Y si ocupamos más tiempo en pensar quién es el culpable de las cosas, evidentemente no vamos a tener mucho tiempo para resolverlas.