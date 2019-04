Pichetto: “En la Argentina lo único que aumenta son los planes sociales y la AUH”

01/04/2019 - El precandidato a presidente Miguel Ángel Pichetto estuvo en La Cornisa y resaltó la importancia de redefinir la política migratoria porque, según dijo, hay inmigrantes “que vienen a delinquir”.



“La Argentina idiota te liquida”, lanzó, y criticó, entonces, a la jueza que liberó a los motochorros que fueron detenidos. “Son almas muy buenas”, ironizó, y señaló que, para él, estas actitudes “destruyen la credibilidad del sistema de Justicia”. Además, opinó que es una mala señal para el país que el principal tema en la agenda sea el judicial. “Sostener esta temática impide discutir las grandes problemáticas”, señaló, aunque aclaró que quitar esta problemática del foco “no significa no luchar contra la corrupción”. Y cuestionó, a su vez, que “el Presidente tiene numerosas causas”.



Por otro lado, en cuanto al debate por los fueros opino que “la ley en la Argentina es correcta porque la ley de fueros no entorpece la investigación”. Para el senador, hoy se puede investigar y procesar a los funcionarios, pero “hay que detener cuando hay sentencia”. “No estoy de acuerdo con la prisión preventiva, cuando no hay entorpecimiento de la causa o riesgo de fuga”, sostuvo. En esta línea, destacó que “cada vez que citaron a Cristina, se presentó” y, al hablar sobre el caso de Carlos Stornelli , dijo que el fiscal “tiene que comparecer ante la Justicia”. En cuanto a la situación económica, habló del “pobrismo”, y dijo que “en el Conurbano hay una estructura de pobreza”. Además, señaló que en la Argentina “lo único que aumenta son los planes sociales y la AUH”, y agregó que, para él, “los planes deberían durar 6 meses”.



Según el senador, “la decadencia comenzó con la dictadura”, cuestión que no se pudo resolver en democracia. Y lanzó: “El peor escenario es el default, porque el default es pobreza. Yo no contribuyo con mi discurso al default”.