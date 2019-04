Por tercera vez, rechazan la condicional a vendedor de quesos que ultrajó y embarazó a menor de 13 años

01/04/2019 - Por tercera vez, la Justicia le dijo no a la libertad condicional de un vendedor de miel y quesos, condenado el 2010 a diez años de cárcel por reiteradas vejaciones sexuales a una menor de 13 años que acabó embarazada en Río Hondo. Así lo dispuso el juez de Ejecución Penal, Rubén Seiller, al rechazar el planteo interpuesto por Carlos Agustín Páez, penado por la Cámara del Crimen de 2ª Nominación el 25 de noviembre del 2010, integrada por los vocales Juan Carlos Storniolo, Graciela Viaña de Avendaño y Osvaldo Pérez Robertti. La historia salió a la luz cuando la madre de la adolescente la notó muy desarrollada y la acompañó al médico. Relato desgarrador El profesional confirmó que transcurría el 7º mes de gestación. “Él me paraba cuando iba en bicicleta a la escuela. Me agarraba en el monte con cuchillo y me violaba”, señaló la víctima al declarar. Responsabilizó a Páez, un vendedor de miel, quesos y otros productos, que se ganaba a vida en Río Hondo y Tucumán. Al caer preso, él dijo: “La madre sabía que teníamos una relación. Cuando la chica quedó embarazada me hice cargo de todo. Hasta me dejaba dormir en su casa”. Sentencia Sin atenuantes y en fallo unánime, el tribunal lo condenó por “abuso sexual con acceso carnal reiterado”. El 7 de sept iembre del 2016, Páez requirió la libertad condicional y el magistrado la rechazo. Otra vez lo intentó el 15 de diciembre del 2017. De nuevo, Seiller le dijo no. Ahora, insistió por tercera vez y el juez falló del mismo modo, trascendió. Para Seiller, Páez demuestra buena conducta, pero no es suficiente. Evolucionar implica que procese y se haga responsable de las consecuencias de sus actos, dejó entrever el juez.A criterio de Seiller, Páez aún no procura madurar un espíritu optimista y constructivo como hombre, de modo que al ser reinsertado en la sociedad logre trabajar y ser útil, un concepto que va más allá del mero vivir. Desde esa perspectiva, el magistrado ordenó un tratamiento psicológico profundo, más específico, quizá de modo que el cuarto pedido de libertad condicional finalmente sea decisivo.