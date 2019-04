Tres delincuentes “machetean” a un remisero, le quitan $ 1.350, la tickera y hasta sus zapatillas

01/04/2019 - Tres delincuentes, ayer a las 6,30 de la madrugada, asaltaron y machetearon en la cabeza a un remisero en la ciudad de La Banda, lo despojaron de la recaudación, sus herramientas, la máquina tickera y hasta sus propias zapatillas.



La víctima resultó Luis Marcelo Sarmiento, de 38 años, quien cumpliría funciones en la empresa Nueva Mitre de La Banda.



Según la investigación policial, Sarmiento fue abordado por tres sujetos en calle España y ruta 11. Le pidieron ser trasladados hacia La Tijera, en el departamento Banda.



Camino y trampa



Ya pasando la planta de la Grafa le solicitaron que ingresara por un camino de tierra que comunica con un puente ya en la ruta 34.



En pleno viaje, uno de los dos pasajeros que iban sentados atrás lo tomó del cuello y comenzó una fuerte lucha con el trabajador.



Ello fue aprovechado por el otro sujeto que iba sentado a su lado, quien extrajo un machete y atacó a Sarmiento en la cabeza. En minutos, los tres maleantes redujeron al conductor.



El botín



Sin resistencia ya, se apoderaron de $ 1.350 de la recaudación, la tickera, las zapatillas de la víctima, toda la documentación del coche, herramientas y las llaves.



“Ya está, no me hinquen. Tengo dos hijos”, les imploró el remisero, temeroso de que sus verdugos acabasen esa madrugada asesinándolo. No era para menos. La víctima recibió diversos cortes en el cuero cabelludo y pensó que no lo dejarían con vida para que no los delatara, trascendió.



Fuga en el monte



Satisfechos con el botín, se internaron en una zona montuosa y literalmente desaparecieron favorecidos por la oscuridad reinante.



Diez minutos después, los compañeros socorrieron a Sarmiento, sangrante, y lo condujeron a un centro de salud.



Los paramédicos neutralizaron la pérdida de sangre y después fue interpuesta la denuncia policial.



La policía ayer buscó afanosamente reconstruir la historia, con ribetes de pesadilla para el trabajador.



No dio con nadie, pero conjeturan que los tres delincuentes viven en la zona.