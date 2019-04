Diez equipos pelean por cinco lugares

01/04/2019 - Esta tarde se pondrá en juego la última fecha de la primera fase del Torneo Regional Federal, en el que cinco equipos de la provincia se disputan dos lugares en la siguiente instancia del certamen.



En ese contexto, desde las 15 se enfrentarán Central Argentino ante Independiente (F); Sportivo Fernández vs. Sarmiento; Instituto Santiago vs. Bañado de Ovanta; Central Córdoba de Frías vs. Comercio; Unión Santiago vs. Belgrano y Los Dorados vs. Sp. Comercio.



Por la Zona 2, Central Argentino intentará asegurarse el primer puesto del grupo cuando reciba a Independiente de Fernández.



El conjunto bandeño reúne 18 puntos y es el que manda en la zona, pero intentará terminar bien arriba. A su vez, el “Aurinegro” fernandense no tiene más alternativas que sumar de a tres. Es que comparte el tercer lugar junto a Sportivo Fernández con 15 unidades y ganando no dependería de nadie. Por el mismo grupo Sportivo Fernández recibirá la visita de Sarmiento, en otro cotejo que promete ser apasionante.



El “Albiceleste” no logra ganar desde hace varias fechas y suma 15 puntos. Enfrente estará el “Profesor” bandeño que viene de empatar en condición de local frente a Sportivo Tintina. Sarmiento suma 16 puntos en su haber, es escolta, pero también buscará ganar para pasar de la fase de grupos.



En tanto, el grupo 3 tendrá una definición infartante. Excepto Güemes que ya se clasificó, los otros cuatro equipos definirán los últimos dos boletos para la siguiente instancia.



En cancha de Comercio, Instituto Santiago hará las veces de local frente a Social Bañado de Ovanta. La “Gloria” se convirtió en el escolta de Güemes y suma 8 puntos y la clasificación depende de sí mismo. Debe ganar para no esperar otros resultados. En cancha de Güemes, Comercio necesita ganar sí o sí ante Central Córdoba de Frías, que también tiene chances de clasificar.