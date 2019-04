Gran impacto económico y turístico dejó el arribo del GP

01/04/2019 - El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, junto al subsecretario de Promoción Turística Nacional, Fernando García Soria; el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el subsecretario de Turismo provincial, Ricardo Sosa, y el CEO de OSD, Orlando Terranova, recorrieron el Autódromo y brindaron una evaluación del Gran Premio de la República Argentina.



Soria destacó que “durante esta edición, el MotoGP generó un impacto económico de 1.100 millones de pesos, con 179.551 mil espectadores que presenciaron la competencia durante los tres días de actividad en el Autódromo”. En ese sentido resaltó que “esta competencia favorece el desarrollo no solo de Las Termas de Río Hondo si no, también, en Santiago y Tucumán, que tuvo la capacidad cubierta al 100 por ciento en todos los alojamientos”.



Mientras que Dietrich, subrayó que “el MotoGP es uno de los eventos deportivos más importantes de la Argentina, no solo impulsa el turismo sino que favorece la economía regional. Luego destacó el trabajo en conjunto entre Nación y Provincia: “Se está trabajando para reforzar la conectividad aérea entre las provincias de Tucumán, Santiagoo, Córdoba, Rosario y Santa Fe”.



Para finalizar, el gobernador Gerardo Zamora, confirmó la continuidad del Gran Premio de Motociclismo en la Argentina por dos años más, con la firma del contrato por el 2020 y 2021. También aseguró que “en el 2020 se construirá un estadio de futbol en la provincia con miras a la realización de la Copa América del próximo año”.



Cabe destacar que el destino Las Termas de Río Hondo rompe la estacionalidad ya que recibe año a año a miles de turistas nacionales e internacionales. Hubo plena ocupación hoteleratas que llegaran desde Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia y Ecuador, con más de 50 vuelos entre comerciales, privados y charters desde Tucumán, Santiago y Las Termas.



Marc Márquez, con una Honda, fue el vencedor de la máxima categoria, mientras que lo escoltaron Valentino Rossi (Yamaha) y Andrea Dovizioso (Ducati).