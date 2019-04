Brutal: zoológico “mutila” a una leona para que pueda jugar con niños

Hoy 08:55 -

"Le cortamos las garras para retardar su crecimiento y que los visitantes, los niños sobre todo, puedan jugar con ella", así describió el veterinario Fayed al Haddad la “mutilación” realizada a una leona del zoológico en Rafah, en la Franja de Gaza (Palestina).

De acuerdo a lo informado por la ONG Four Paws en su cuenta de Twitter, las garras del felino fueron amputadas con unas tijeras de podar y en el propio zoológico, sin contar con las instalaciones pertinentes para realizar la operación con seguridad

El dueño del parque, Mohamed Juma, ha asegurado que a pesar de que la leona aún tiene sus colmillos, su carácter calmado y apacible permitirá en el futuro el contacto directo con los visitantes. "Intentamos contener la agresividad de la leona y que sea amable con la gente", señala Juma.

Actualmente, la situación de los zoos en Gaza es de total precariedad, y uno de llos fue designado por Four Paws como el "peor zoológico del mundo" en 2016, consiguiendo trasladar a los 16 animales que vivían allí a Sudáfrica, Jordania e Israel.

