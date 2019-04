"Estuve a punto de no ir a la carrera y ahí me pasó esto que es inolvidable"

Fotos Franco, subido en la moto de Valentino.

Hoy 14:07 -

Desde ayer por la tarde, Franco Neirot es una de las personas más envidiadas en Santiago: el asistente de pista fue elegido por Valentino Rossi para que le sostenga la moto mientras festejaba con el público y él sin dudar se subió y se sacó una selfie.

Desde entonces, la noticia recorrió el mundo entero. "Estuve a punto de no ir. Le dije a mi mamá que me iba a quedar a cuidarla, porque estaba enferma y ella con mi papá me llevaron al circuito en auto. Después de la carrera hasta ahora, no dormí casi nada, por la emoción".

Franco, quien además trabaja como percusionista en "La Guaracumbia" y chofer de ambulancia del Cepsi, contó que desde hace seis años trabaja en el Autódromo de Las Termas y que una vez había logrado sacarse una foto con "Il Dottore", pero perdió su celular sin poder compartirla. Ahora tuvo revancha.

"Por lo poco que entendí, me dijo que le tenga la moto. Yo me subí, me saqué la selfie. Estaba sorprendido y contento. Cuando Valentino volvió me tocó y me hizo señas de que se iba, pero siempre con muy buena onda, en ningún momento se molestó ni nada de eso", dijo feliz.

Neirot contó que lo que vivió a partir de ese momento fue pura emoción. Me llegan mensajes a Facebook, a Instagram. En las redes hay gente de todo el mundo que se alegran porque si bien Valentino es noticia por su carisma, nunca antes se había subido alguien a su moto. Incluso pilotos del Moto 3, compartieron la noticia. Es increíble, estoy muy contento", celebró.