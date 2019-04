Fotos Familiares de ex combatientes frienses homenajearán esta noche a los veteranos de Malvinas

Hoy 20:15 -

FRÍAS, Choya (C) Los hijos y familiares de los veteranos de guerra de Malvinas frienses, organizarán desde las 21.45 una ceremonia de vigilia en homenaje a los ex combatientes esperando el inicio del día en el que se desarrollará una serie de actividades. La misma será en las instalaciones del Club Atlético Frías.

Vanina Flores, hija del ex soldado Pedro Flores, contó a EL LIBERAL que “la idea es poder hacerle un homenaje como nosotros creemos que ellos se merecen, porque necesitan de nosotros ya que no la están pasando muy bien y no queremos que suceda lo mismo de todos los años, que se los recuerda sólo para esta fecha”.

Seguidamente puntualizó: “Es por esta razón que nuestra inquietud es que este homenaje sea el punto de partida para realizar actividades siempre teniendo en cuenta a los veteranos, durante todo el año”.

La ceremonia de vigilia consistirá en la participación de músicos, cantores y poetas; además también de nietos y sobrinos que quieran expresar sus palabras para nuestros héroes.

Finalmente Vanina contó que “minutos antes de la media noche, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Las Malvinas, por ello invitamos a través de EL LIBERAL a toda la gente que quiera acompañarnos y también lo hicimos a través de las redes sociales”.