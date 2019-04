CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de abril de 2019

02/04/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

ÇCANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 MUNDIAL FÚTBOL DE SALÓN 2019

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET FEMENINO: CNEL. SUAREZ VS. CENTRAL CBA.

16.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO - VIVO

00.00 PASIÓN POR ELTURF





CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 LEGO SCOOBY-DOO!. REVENTÓN EN LA PLAYA

07.26 UN HERMANO DIFERENTE

09.18 ARACNOFOBIA

11.36 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

13.19 EL REY ESCORPIÓN

15.04 UN HORIZONTE LEJANO

17.56 ARACNOFOBIA

20.14 EL REY ESCORPIÓN

22.00 GAME OF THRONES - T. 6 - EP. 9 - BATTLE OF THE BASTARDS

23.03 EL NIÑO





TCM

06.20 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 1 - PILOTO

06.45 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 2 - SMOKE GETS IN YOUR LIES

07.08 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 3 - MY FAIR NANNY

07.33 LOST - T. 3 - EP. 13 - THE MAN FROM TALLAHASEE

08.18 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE

09.03 LOST - T. 3 - EP. 15 - LEFT BEHIND

09.49 LOST - T. 3 - EP. 16 - ONE OF US

10.33 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 1 - MAGNIFICENT SEVEN

10.58 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 2 - T-RA-SOMETHING-SOMETHING SPELLS TRAMP

11.23 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 3

11.48 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 1

12.13 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 2

12.37 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 3

13.01 LOST - T. 3 - EP. 13

13.46 LOST - T. 3 - EP. 14

14.30 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 1

14.55 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 2

15.20 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 3

15.44 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 4

16.07 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 5

16.31 LA GRAN AVENTURA DE PEE-WEE

18.20 EL INVENCIBLE

20.01 EL GUARDIÁN

22.00 FURIA SALVAJE

23.42 INFRAMUNDO





TNT

06.27 DIARIO DE UNA PASIÓN

08.38 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

10.30 S.W.A.T.

12.32 EL GRAN GATSBY

14.57 VENGANZA DESPIADADA

16.49 EL HOMBRE ARAÑA

18.58 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 EL LIBRO DE LA SELVA





SPACE

06.00 MANNY

07.28 COLD WAR

09.00 BLANCO INVISIBLE

11.01 TRABAJO MORTAL

12.18 PUNTO LÍMITE

14.32 EL IMPLACABLE

16.23 COBRA

17.55 EL ESPECIALISTA

19.54 PÁNICO EN EL TÚNEL

22.00 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA

CINECANAL

11.15 HOTEL TRANSYLVANIA

13.00 BORN TO BE BLUE

14.40 LUCHADOR AMERICANO. EL MAGO

17.00 CHICAS PESADAS 2

18.55 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

20.35 EL TRANSPORTADOR 2

22.00 EL CLUB DE LA PELEA





A DÓNDE IR

PARQUE OESTE

(LIBERTAD Y COLÓN)

*JUEVES 4, VIERNES 5 Y SÁBADO 6 DE ABRIL, PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE ARTESANOS.

JUEVES 4, “LAS RATAMIGAS” (TEATRO PARA NIÑOS), RODRIGO SALVATIERRA (SHOW DE

FOLK), MARINO COLIQUEO Y HERNÁN BOLLETA. VIERNES 5: LOS SHOWS FOLK DE MIGUI CÁCERES, Y DÚO CÁCERES CARABAJAL.

SÁBADO 6: DANIELA ANRÍQUEZ (SOLES Y LUNAS), Y LOS SHOWS FOLK DE “LOS DE ALICO”, SOL DEL MONTE, SOL NACIENTE, Y LA ACADEMIA “RENACER”





TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.





NODO TECNOLÓGICO

(LA BANDA)

*SÁBADO 6 DE ABRIL, LA NOCHE DE LOS FUNDAMENTALISTAS, CON EMANUEL SÁEZ, FERNANDO NALE Y MIGUEL ÁNGEL TALLARITA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

02/04 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10

(Cast)

03/04 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR (+ 13 AÑOS)

02 y 03/04 22:30 (Subt)

DUMBO (3D) AVENTURA (ATP)

02/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

02/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

03/04 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

02 y 03/04 22:30 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

02/04 14:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast) 21:30 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

02/04 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

03/04 -17:00 (Cast)

REBELIÓN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

02 y 03/04 - 19:30 (Subt) 22:20

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:50- 17:40-

19:20- 22:40-

CASTELLANO 3D 20:10-

SUBTIT.2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELL. 2D 17:00-19:40- 22:20-

SUBTIT. 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

NOSOTROS

APTO 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:00-

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO

JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30