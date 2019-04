A la distancia, Wexler siente tristeza por el país

02/04/2019 -

“Siento una profunda y enorme tristeza de todo. A la distancia lo veo peor. No puedo creer la grieta que tenemos entre nosotros dentro del país. Lo desesperante que está todo”. De esta manera se refirió Eleonora Wexler a la situación actual que vive la Argentina, a la que observa desde Madrid, España, adonde emigró a principios del 2019 para protagonizar la serie “La valla”.

Precisamente son las personas con las que se vincula quienes le muestran su sorpresa, especialmente por la economía argentina.

“Acá la gente me pregunta cómo podemos vivir sin saber lo que van a costar las cosas de una semana a la otra y yo me pregunto lo mismo, porque ellos no cambian su economía en absoluto. De hecho, les avisan con seis meses de anticipación si algo va a aumentar”, señaló la actriz en una entrevista con Teleshow. Y agregó: “Yo me siento una privilegiada. Creo que está todo difícil. A todo nivel: los servicios, culturalmente, la política, la corrupción. Todo es muy difícil”.

La serie futurista “La valla”, que graba con producción de Antena 3 significará el debut actoral de Eleonora en la televisión española. Y lo hará de la mano de reconocidos actores, como Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina y Abel Folk.

Si bien es su primera vez de largas jornadas de grabación en tierras lejanas, Wexler reconoció que cuenta con el apoyo de Ramiro Blas, el actor argentino que hace tiempo vive y trabaja en España y con quien compartió la última novela que protagonizó para Telefé: “Golpe al corazón”. Ramiro se luce en la serie española “Vis a Vis”, adonde interpreta al médico Carlos Sandoval. Si bien, la actriz está instalada en Madrid, muchas veces el rodaje la lleva a trasladarse a Segovia, Burgos y Toledo.

Sobre la serie, Eleonora adelantó: “Es una serie futurista que transcurre en el 2045 en la nueva España. Es un mundo que pasó por una Tercera Guerra Mundial y hay una valla que divide porque hubo un virus muy importante que todavía no se lo puede erradicar y está matando gente y hay falta de agua. La valla se divide entre la gente trabajadora y quienes no tienen poderío en cuanto a la política, fundamentalmente. Los políticos, la gente más pudiente, están del otro lado. Hay una situación de emergencia y una especie de estado de sitio”.

En la ficción, Wexler se pondrá en la piel de Alma, una argentina, y esposa del Ministro de Salud, que tiene un centro de investigaciones médicas en donde está luchando para encontrar el antígeno para esta vacuna del norovirus.