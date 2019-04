El “Bicho” Gómez y su excoach del Bailando, Verónica Peccolo se convertirán en padres

02/04/2019 -

Verónica Peccolo era la coach del actor cómico Marcos “Bicho” Gómez, mientras éste participaba en el “Bailando por un sueño” junto a su colega Anita Martínez.

Pero el amor terminó uniendo a la coach con el actor, y minando incluso la relación de amistad que había entre el “Bicho” y Anita, quienes llegaron a ganar el certamen por votación del público. Lo cierto es que el amor creció, y también el vientre de Verónica Peccolo quien está embarazada de la primera hija de la pareja.

Fue el actor quien compartió la noticia en las redes sociales. “No me puedo dejar de sorprender. Estamos en otoño, y acá en esta casa las cosas no paran de crecer. ¿No me creen?; observen. Es una cosa de locos, crecen rosas, crecen margaritas, y crece Renata”, escribió el “Bicho” junto a una fotografía que muestra la incipiente pancita de embarazada de su mujer.

El actor que se crió en el mundo del circo y llegó a la fama como el Payaso Mala Onda de la mano de Jorge Guinzburg en “Mañanas informales”, y que luego ganó muchísima popularidad en el programa que conduce Marcelo Tinelli, ya tiene a Rocío, fruto de una relación anterior.