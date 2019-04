Joseph Fiennes se vuelve explorador

02/04/2019 -

El actor británico Joseph NETFLIX Fiennes estrena hoy a las 22 por Nat Geo la miniserie docu- reality “Los Fiennes redescubren Egipto”, en la que sigue a su famoso primo explorador en una travesía al estilo road movie que combina acción, aventura e historia.

Precisamente en este 2019 se cumplen 50 años de la expedición original que lideró Sir Ranulph Fiennes, el primo del actor, y que ayudó a cimentar su fama como “el explorador vivo más grande del mundo”, tal como lo bautizó el libro Guinness.

Es que Sir Ranulph, que hoy tiene 75 años, consiguió ser la primera persona que visitó tanto el Polo Norte como el Polo Sur sólo usando medios de transporte de superficie, además de cruzar la Antártida completamente a pie.

En los tres episodios de la miniserie, el explorador guía a su primo actor en la ruta de aquel viaje original de 1969, con los vehículos de aquella época y ante numerosos riesgos.

Si bien Sir Ranulph y el intérprete -reconocido por su papel protagónico en “Shakespeare apasionado” (1998) y que hoy brilla en la multipremiada serie “The Handmaid’s Tale”- se habían cruzado en un encuentro familiar ampliado años atrás, prácticamente no se conocían.

“Estamos emparentados de forma bastante lejana, y Ran siempre está viajando, por eso sólo nos hemos visto un par de veces. Durante toda mi infancia había escuchado estas historias sobre este pariente mítico, este explorador”, dijo el actor sobre el vínculo de primos terceros que lo une a Ranulph.

Los primos aprenden todo del otro y entablan una relación mientras conducen a toda velocidad por las dunas del desierto del Sahara, visitan el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial en El Alamein, toman contacto con arañas, escorpiones y serpientes venenosas, ingresan a catacumbas recientemente descubiertas en la ciudad de El Minya o navegan por el río Nilo.

Fue justamente el no saber si congeniaría con Ranulph uno de los aspectos que Joseph confesó que más temía del proyecto: “¿Sería para mí este papel? ¿Me quedaría paralizado frente a una serpiente o un escorpión? Pero dejando de lado esos peligros, en realidad al no conocer bien a Ran, me preocupaba no saber si íbamos a ser compatibles”, contó el actor.