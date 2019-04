A Esteban Lamothe le dolían las críticas, pero aprendió a dejarlas atrás

02/04/2019 -

“Al comienzo te duelen las críticas, que te critiquen de que sos mal actor”. Así lo admitió en una entrevista radial, Esteban Lamothe, quien hoy protagoniza la telenovela “Campanas en la noche”, de Telefé, y comenzó a grabar la serie “Puerta 7” para Netflix.

Pero aclaró: “La verdad que no me tomo en serio lo que me dicen en las redes sociales, ni lo bueno ni lo malo. Nada de eso me lo creo porque sucede con los personajes, con lo que llama la atención de lo que pasa en la ficción”.

Lamothe ya había sido comparado en el pasado con su colega Sebastián Estevanez, otro protagonista de todo tipo de memes con los que se remarca su escaso talento actoral.

Lejos de las críticas, Esteban adelantó que su personaje de Vito, el malo de la historia con el que sorprendió a los seguidores en “Campanas en la noche”, aún tiene un lado oscuro por mostrar. “Es un personaje que se enturbia muchísimo, y todavía no vieron nada, es como el descenso al infierno ahora”, señaló.

Por otra parte, Lamothe está concentrado en lo que será su participación en Puerta 7, una serie de Netflix en la que comparte elenco con Dolores Fonzi, bajo la dirección de Adrián Caetano. “Mi personaje en Puerta 7 tiene que ver con el mundo de los barra, pero está parado en un estrato más arriba, eso es todo lo que puedo decir por el momento”, dijo.